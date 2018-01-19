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Ajda geri döndü

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Esentepe hentbolcusu Ajda Mutlu, geçirdiği ağır sakatlık sürecinden sonra parkelere geri döndü. Ajda, “Ameliyat sonrası ilk maçımı oynadım. Sanki de hayatımın ilk maçını oynamış gibi hissettim” ifadelerini kullandı

Ajda geri döndü
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Hentbolumuzun en önemli isimlerinden Esentepe hentbolcusu Ajda Mutlu, geçirdiği ağır sakatlık sürecinden sonra parkelere geri döndü.

Derviş Mişon Tunruvası’nda oynanan UKÜ – Esentepe maçı ile parkelere dönen Ajda Mutlu, bu maçtaki performansı ile eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi.

AJDA IS BACK

Çapraz bağlarından olduğu ameliyat sonrasında hentbola geri dönmesi ile ilgili olarak Ajda Mutlu şu açıklamaları yaptı:

“Kaç kez yere düştümse her defasında daha sağlam kalkıp devam ettim. Kazanıp sevinmesini, kaybedip ders çıkarmasını, düşüp kalkmasını bildim. Her şeye yer vardı. Ama vazgeçmeye yer hiç olmadı. Ne olursa olsun vazgeçmedim. Yeniden kalkıp yola devam ettim.

Ameliyat sonrası ilk maçımı oynadım. Sanki de hayatımın ilk maçını oynamış gibi hissettim. Yeniden evimde ve ailemle olmak nasıl güzel bir duygu böyle... Takım değil aile, saha değil ev diyorum. Çünkü mutlu olduğum yerdeyim.
Gol sonrası böyle mi sevinilir? Elimde değil bu sevda başka sevdadır. Bu fotoğraf da gösteriyor ki : “Ajda is back “ Sakatlık olmasın, güzel bir lig olsun.”

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