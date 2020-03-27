Yüzümüze Saatte 16 Kez Dokunuyoruz: Yüze Dokunmayı Durdurmanın Yolları

Yapılan bir araştırmaya göre yüzümüze saatte ortalama 16 kez dokunuyoruz. Bu ise virüs nedeniyle enfekte olmamıza neden olabilir.

Gün içerisinde pek çok farklı sebeple yüzümüze dokunuruz. Hatta bazen sebep yokken, yüzümüze dokunabiliriz. Çünkü bunu bir alışkanlık haline getirmişizdir. Yapılan bir araştırmaya göre saatte ortalama olarak 16 kez yüzümüze dokunuyoruz. Bununla birlikte, yüzünüze dokunmak grip veya diğer virüslerle, özellikle de yeni tip corona virüsü nedeniyle enfekte olma riskimizi önemli ölçüde artırabilir. Corona virüsü çıktığı andan beri uzmanlar sık sık ellerimizi yıkamamız gerektiğini ve ellerimizle özellikle yüzümüze dokunmamamız gerektiğini söylüyor. Peki bu alışkanlıkla nasıl başa çıkacağız? Yüzümüze dokunmayı nasıl durdururuz?

Ağzınız ve gözleriniz, virüslerin vücuda en kolay girebileceği bölgeler. Ellerinizde mikrop veya virüs varsa ve ellerinizle yüzünüze dokunursanız çok kolay enfekte olabilirsiniz

Bildiğiniz gibi corona virüsü insandan insana bulaşıyor. Enfekte bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi sonucu yüzeye yayılan virüsü ellerimiz aracılığıyla ağzımızdan ya da gözlerimizden vücudumuza alabiliyoruz



Açıkçası hasta olan bir kişinin etrafında olmaktan kolayca kaçınabilir veya maske kullanarak havadaki virüslere karşı önlemler alabiliriz, ancak bir yüzeydeyken virüsten kaçınmak neredeyse imkansız.

Araştırmalar insanların bir saatte yüzlerine 16 defadan fazla dokunduğunu buldu. Yüzümüze o kadar sık dokunuyoruz ki bu süreçte ellerimizi yıkamış olsak bile kirlenme olasılığı oldukça yüksek



2008 yılında yapılan bir çalışmada 10 denek 3 saat boyunca bir ofis ortamında tek başına gözlemlendi. Araştırmacılar yüzlerine saatte ortalama 16 kez dokunduklarını keşfetti.

2015 yılında yapılan bir araştırmada ise Avustralya’daki bir üniversitede 26 tıp öğrencisinin saatte 23 kez yüzlerine dokunduklarını keşfedildi. Yüz dokunuşlarının neredeyse yarısı, virüslerin ve bakterilerin vücudumuza girmesinin en kolay yolu olan ağız, burun veya gözleri içeriyordu.

Peki ama bu alışkanlıktan nasıl kurtuluruz? Uzmanlar eldiven giymenin yüzünüze sık sık dokunma alışkanlığını kırmanıza yardımcı olabileceğini söylüyor



Yüzümüze o kadar sık dokunuyoruz ki ellerinizi yıkadıktan sonra bile bir kapı kolu ya da başka bir yüzeyden virüs kapma olasılığımız yüksek. Ancak bunun farkında olamayacağız ve muhtemelen ellerimizi yıkadıktan 5 dakika sonra yüzümüze tekrar dokunmuş olacağız.

İşte yüzünüze dokunmamak için yapabileceğiniz bazı şeyler;



– Evinizde ve işyerinizde kendinize yüzünüze dokunmamayı hatırlatan postitler yapıştırın

– Eldiven kullanın. Bunu yaptığınızda elinizi yüzünüze götürmekten çekineceksiniz

– Ellerinizi meşgul edin. Evde televizyon izliyorsanız, çamaşırları katlamayı deneyin. Elinizde bir şeyler tutun

– Bu alışkanlığın bilincinde olmaya çalışın ve yüzünüze dokunmak istediğinizde kendinizi durdurun

– Ayrıca, ellerinizi yüzünüzden uzak tutmanızı hatırlatmak için kokulu bir el dezenfektanı veya kokulu bir el sabunu kullanabilirsiniz. Koku dikkatinizi ellerinize çekecektir

– Bir toplantıda ya da sınıftaysanız ellerinizi birleştirebilirsiniz

– Her alışkanlık gibi bunda da önemli olan yaptığınızın bilincinde olmak. Eğer bu alışkanlığın farkında olursanız, azaltabilirsiniz

Uzmanlar, bazı basit yöntemler kullanmanın bu alışkanlığı kırmanıza yardımcı olacağını söylüyor. Tabii ki bu süreçte sık sık ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin. Öte yandan sık sık dokunduğunuz telefon, bilgisayar, anahtarlık gibi eşyaları dezenfekte etmeyi unutmayın.