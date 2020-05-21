Yumurta tüketmek için 6 muhteşem neden

Özellikle kahvaltı öğününün vazgeçilmezi olan yumurta bazı kişiler tarafından sevilmiyor ve tüketilmiyor.

Yumurta yemek için neden arıyorsanız işte 6 muhteşem...

Uygun maliyetli:

Evde yiyecek hiç bir şey olmasa bile genel de yağ ve yumurta bulunur. Bir de ekmek varsa sahanda yumurta üzerine hafif pulbiber ve karabiber döktüğünüzde bu lezzete kimse hayır diyemez.

Kolesterol dengeliyor:

Genelde yumurta kolesterolu artırmasıyla gündeme gelir fakat yumurta doğru ölçüde tüketilirse kolesterolu olumlu yönde etkiler.

Kaslarınızın dostu:

Bir adet yumurta 6 gram protein içeriyor. Bu özelliği bile tek başına yumurta tüketmek için yeterli bir sebep. Protein miktarından ötürü yumurta sporcular başta olmak üzere yaşlıdan gence, hamileden çocuğa herkesin tüketebileceği bir besin.

Hem doyurucu hem de düşük kalorili:

Bir yumurta ortalama 70 kalori. Yumurta, sadece 70 kalori alarak uzun süre tokluk sağlamasıyla diğer besinlerden hemen ayrılıyor. Yapılan çalışmalar, güne yumurta içeren bir kahvaltıyla başlayanların gün içinde daha az abur cubura yöneldiklerini ortaya çıkardı.

Kalp hastalığından koruyor:

Uzmanlar, günde bir adet yumurta tüketenlerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin % 20 oranında azaldığını söylüyor.

Diyabet tedavisinde etkili:

Ayrıca yumurta, tip 2 diyabet hastalığının tedavi sürecinde de önemli bir rol oynuyor