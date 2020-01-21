Yumurta nasıl saklanır?

Birçok tüketici yumurtayı satın aldıktan sonra yıkayarak buzdolabındaki yumurta raflarına yerleştiriyor. Bunun sebebi ise başta salmonella olmak üzere tehlikeli bakterilerden uzak tutmak.

Tavuk ve yumurta bakteri barındırdığı takdirde en tehlikeli zehirlenmelere sebep olacak gıdalar arasında geliyor. Fakat Journal of Food Protection dergisinde yayınlanan ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin de (FDA) onayladığı rapora göre, aslında yumurtaları buzdolabına koymak yanlış.

Buna göre bilinenin aksine soğuk zincirde kalan yumurtalar, oda sıcaklığında kalan yumurtalara göre salmonella bakterisinden korunmada daha başarısız oluyorlar. Avrupa’da birçok tavuk ve yumurta üreticisi tavuklarını bu bakterilere karşı aşılıyor ve bu sebeple yumurtalar için sağlık açısından endişe etmeye gerek kalmıyor. Fakat bu görüşün tam tersini savunanlar da var.

Amerikan Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi’nden Uzman Marianne Gravely, yumurtaların iki saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Gravely’e göre, yumurtanın bakteri içerip içermediğini insan gözüyle anlamamız çok zor çünkü salmonella bakterisi yumurtanın görüntüsünü, kokusunu veya tadını etkilemiyor.

Bu sebeple yumurtayı ister çiftlikten, ister marketten ister komşunuzdan almış olun, bakterili olup olmadığını tahmin etmek zor. Gravely, yumurtaları buzdolabına koyup koymamanın tamamen tüketicinin kendi tercihi olduğunu söylüyor.

Yumurtaların dışını yıkamak gerekli mi?



Birçok tüketici marketten aldığı yumurtayı buzdolabına yerleştirmeden önce yıkıyor. Yumurtanın dışında bazen pislikler kalabileceği için bu doğru bir hareket gibi gözükse de aslında bu yumurtanın koruyucu dış tabakasını inceltiyor ve dolayısıyla bakterilere açık hale getiriyor.

Birçok uzman yumurtayı muhafaza etmenin en doğru şeklinin hiç yıkamadan, karton kutusuyla birlikte buzdolabına koymak olduğunu söylüyor. Yumurtayı kullanmadan hemen önce yıkamak ise en doğrusu.

Yumurtanın taze olup olmadığı nasıl anlaşılır?



Yumurtanın taze olup olmadığı maalesef dış görünüşüyle anlaşılamıyor. Eğer yumurtayı kırdığınızda sarısı dağılıyorsa o yumurta bayattır anlamına geliyor. Kırdığınız zaman sarısı yuvarlak ve parlak olan yumurta ise tazedir. Yumurtanın tazeliğini ölçmek için bir de su testi var: Yumurta eğer uzun süre beklemişse yani bayatlamışsa içerisindeki suyu kaybetmeye başlar.

Bu da yumurtanın hafiflemesine neden olur. Eğer su dolu bir bardağın içine koyduğunuz yumurta suyun yüzeyinde yüzüyorsa bayat anlamına gelir. Yumurta direkt olarak bardağın dibine batıyorsa yumurta tazedir. (Hangi yiyecekleri taze olarak tüketip, hangilerini dondurabileceğinizi araştırdığımız)

Yumurta satın alırken dikkat edilmesi gerekenler



Daha önce de dediğimiz gibi maalesef yumurtaların taze olup olmadığını bakarak anlamak zor. Ancak yumurta satın alırken kabuklarının çatlak olmamasına dikkat edin. Kabukları çatlak veya kırık yumurtalar bakterilere açık hale geleceği için bu yumurtaları satın almaktan kaçının.

Eğer yumurta satın aldığınız yerde elektronik tartı varsa yumurtanın gramajını ölçtürüp bayat olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yumurtayı mutlaka güvendiğiniz bir üreticiden alın. Satın aldığınız yumurtanın üzerinde yumurtlama tarihi , işletme ve kümes numaralarının yazılı olup olmadığını da mutlaka kontrol edin.