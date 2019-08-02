Yorgunluk Hissinin Fiziksel Değil Ruhsal Olduğunu Gösteren 8 İşaret

Yorgun ve tükenmiş hissetmenizin fiziksel olduğu kadar ruhsal sebepleri de olabilir. Ruhsal yorgunluğun işaretlerini inceleyerek yorgunluğunuzun sebebini tespit edebilirsiniz.



Eğer sık sık bitkin ve yorgun hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Aslında her 5 kişiden 1’i bu durumdan şikayetçi. Modern hayatın getirdiği yoğun iş temposu; stres, uykusuzluk ve egzersiz eksikliğiyle birleşince yorgun hissetmemek pek de mümkün olmuyor. Peki, bu bitkinliğin sebebinin fiziksel değil de ruhsal olduğunu hiç düşünüzdünüz mü? Bedeninizin değil ruhunuzun yorgun olduğunu gösteren 8 işareti sizin için derledik.

1. Uzun bir gece uykusu çektikten sonra hala yorgun hissetmek

Yeterli sürede uyuduğunuzda bile dinlenmiş hissetmiyorsanız bu önemli bir işaret sayılabilir. Uyuyarak bedeninizi dinlendirebilirsiniz ancak ruhunuz dinlendiremezsiniz.

2. Gün içinde sık sık düş kurma ve gerçeklikten kaçma

Hayatın gerçeklerinden hayal kurarak kaçıyor olmak, ruhen yorgun olmanın en önemli göstergelerinden biri sayılabilir.

3. İlgisizlik ve hevessizlik

Etrafınızda olan bitene kayıtsız kalıyor, hiçbir şeyi arzulamıyorsanız yorgunluğunuz fiziksel değil de ruhsal olabilir.

4. Ani duygu değişiklikleri

Durup dururken gülmeye ya da ağlamaya başladığınız oluyor mu? Peki ya olmayacak şeylere alınganlık göstermek? Eğer bu ani duygu değişimlerini yaşıyorsanız ruhunuzu dinlendirmeye ihtiyacınız olabilir.

5. İyiymiş taklidi yapmak

Eğer iyi olduğunuz konusunda kendinizi ve çevrenizi kandırıyorsanız karşılaşacağınız ilk sorun yorgunluk olacak. Hissettiğiniz gibi davranamamak kadar yorucu çok az şey var!

6. Yalnız hissetmek

Etrafınızdaki insanları kendinizden uzaklaştırmanız ya da sizi anlamadıklarını düşünerek içinize kapanmanız hiçbir sorunu çözmez. Aksine sorunlarınızla kendi başınıza boğuşurken daha fazla yorulursunuz.

7. Başkalarından saklanma isteği

Bir köşeye oturup herkesten ve her şeyden uzak kalmak pek mümkün sayılmaz. Bu hissiyata sahipken iş ve sosyal hayatınıza devam etmek ise işleri daha da zor bir hale sokabiliyor. Yorgunluğunuzun sebeplerinden biri üzerinizdeki bu psikolojik baskı olabilir.

8. Negatif düşünceler

Eğer güzel ve eğlenceli şeyler yerine aklınıza hep negatif düşünceler geliyorsa fiziksel değil ruhsal olarak yorgun olabilirsiniz. Ruhen yorgun olduğunuzu gösteren bu işaretler, çözümün uykuda ya da diğer fiziksel yöntemlerde olmadığına dair de fikir veriyor.

Bonus: Ruhunuzu iyileştirin



Ruh sağlığınız da en az beden sağlığınız kadar önemli. Eğer ruhen yorgun hissediyorsanız; toksik ilişkilerden kaçınmak, sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmek, seyahat etmek, pozitif şeylere odaklanmak gibi adımlarla bedeninizi olduğu kadar ruhunuzu da dinlendirebilirsiniz. İşte ruh sağlığınızı korumak için izleyebileceğiniz birkaç önemli adım!

Elbette doktor tavsiyesi almak ve sorunların çözümüne dair radikal adımlar atmak ruh sağlığınız için en doğru yaklaşım olacaktır.