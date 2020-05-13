Yiyecekleri Ziyan Etmeyin

Çürüyen meyve sebzeleri atmak yerine değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte mutfağınızdaki israfı azaltacak 17 öneri.

Mutfağınızda İsrafı Azaltacak 17 Öneri

Sebze ve meyve kabuklarını atmak yerine onları farklı şekilde değerlendirmek mümkün. Böylece mutfağınızdaki israfı azaltıp, gıdalardan daha fazla faydalanabilirsiniz. Patatesten mandalinaya kadar pek çok sebze ve meyveyle farklı tarifler deneyebilirsiniz ya da onları yaratıcılığınızla birleştirip, farklı alanlarda kullanabilirsiniz. işte mutfağınızdaki israfı azaltacak 17 öneri.

1. Artık patates kabuklarını patates cipsi haline getirin



Artık patates kabuklarını atmayın! Yıkanmışlarsa onlardan kolayca patates cipsi yapabilirsiniz. Bunun için kızartmanız yeterli. Temelde ücretsiz bir ev yapımı atıştırmalık gibi, ve kesinlikle paketli gıdalardan çok daha sağlıklı.

2. Artık şarabı sirke haline getirin



Bazen bir şişe şarabı bir günde bitiremeyebilirsiniz. Ancak şarap açıldıktan sonra yalnızda 3-5 gün buzdolabında saklanabilir. Bozulmasını beklemek yerine onunla farklı yemek tarifleri deneyebilir, hatta şaraptan sirke bile yapabilirsiniz. Bunun için tariflere göz atmanız yeterli.

3. Portakal kabuklarınızı mumlara dönüştürün



Portakal kokusunu pek çok kişi sever. Portakal kokulu bir mum yapmak isterseniz ise, tek ihtiyacınız olan biraz zeytinyağı ve mum fitili. Ardından ise portakal kabuklarını harika mumlara dönüştürebilirsiniz. Sadece yaratıcılığınızı kullanın!

4. Portakal kabuklarını şeker haline getirebilirsiniz



Portakal kabuklarından mum yapmak istemiyorsanız, sizin için farklı bir alternatifimiz var. İhtiyacınız olan şeyler ise; şeker, su ve portakal kabukları. Yanınızda limon veya greyfurt da varsa, aynı tarifi onlarla da kullanabilirsiniz! Kabukları ince ince kesip, suyun içerisine şeker de ekleyerek kaynatmanız yeterli.

5. Pancar veya havuç yeşilliklerini sos haline getirebilirsiniz



Havuç ve pancar gibi ürünler bazı marketlerde yeşil saplarıyla birlikte satılıyor. Bu sağları çöpe atmak yerine onları başka sebzelerle karıştırarak sos haline getirebilirsiniz. Cipslerden, makarnalara kadar bu sosu farklı ürünlerle tüketebilirsiniz.

6. Limon kabuklarını limon tozuna dönüştürün



Limon kabuklarınızı atmak yerine, blenderdan geçirerek toz haline dönüştürebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu tozu ise tatlılarda ya da salatalarda kullanabilirsiniz.

7. Kalan sebze artıkları atmak yerine saklayın ve lezzetli bir sebze suyu yapın



Sebze suyu da tıpkı et ve tavuk suyu gibi yemeklerde kullanılabilir. Bunun içinse kalan sebze artıklarını atmak yerine onları saklayın ve sularını çıkartıp bir kavanoza katarın. Özellikle soğan ve sarımsak suyu yemeklerinize oldukça güzel bir lezzet verecek.

8. Bozulmak üzere olan meyvelerinizi, sert alkollü bir içki içerisine koyun



Çilek, ahududu gibi meyveleriniz varsa ve bozulmak üzereyse onları votkanın içerisine koyarak aromalı bir içki elde edebilirsiniz. Hem de meyvelerinizi ziyan etmemiş olursunuz.

9. Bazı sebzelerle kıyafetlerinizi boyayabileceğinizi biliyor muydunuz?



Pancar kırmızı, havuç turuncu, zerdeçal ise sarı renk verir. Ayrıca yaban mersini mavi, kahve kahverengi, mor lahana ise mor renk verir. Tek yapmanız gerekense bir kap su içerisine kıyafetinizi atıp istediğiniz rengi seçmek!

10. Bayat ekmekleri ev yapımı krutonlara dönüştürün



Bayat ekmekleri atmak yerine onları küp küp kesip, bir kavanozun içerisinde dolabınızda saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman ise çıkarıp kızartarak salatalarınıza ya da çorbalarınıza ekleyebilirsiniz.

11. Taze ürünlerinizi dondurmayı alışkanlık haline getirin



Taze meyve ve sebzelerinizin kullanacağınız kadarını ayırın diğer kısmını ise buzlukta saklayarak sonraki kullanımınız için dondurun. Böylelikle onların ömrünü uzatır ve çürümelerini engellersiniz.

12. Her şeyden turşu yapılabilir!



Sebzeler, meyveler hatta otlar. Hepsinden turşu yapmanız mümkün. Sarımsaktan, domatese, havuçtan lahanaya kadar pek çok ürünün turşusunu yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey ise tariflere bakmak!

13. Elma kabuklarını aromalı alkollü içecekler elde etmek için saklayın



Elma kabuklarını da alkollü içeceklere ekleyerek aromalı bir alkol elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra elma kabuklarını kaynatarak, elma suyu ya da marmelat yapmanız da mümkün. Hatta bu karışıma tarçın ekleyerek çok daha benzersiz bir tat elde edebilirsiniz. Tabii, elmayla yapılacak bir başka şey ise elma sirkesi!

14. Artık otlarınızı bir şişe zeytinyağının içerisine atın



Biberiye, kekik ya da maydonoz gibi artık otlarınız varsa, onları aromalı bir hale gelmesi için zeytinyağının içerisine atabilirsiniz. Ancak iyice yıkandıklarından emin olun.

15. Muzlarınız çürümeye yakınsa onları muzlu ekmek yapmak için kullanın



Çürümeye yakın muzlarınız varsa, onları muzlu ekmeğe dönüştürebilirsiniz. Bunun için birkaç malzemeye ihtiyacınız var. Ancak muzları blendardan geçirip biraz da sütle kaynatarak puding yapmanız da mümkün. Seçim sizin, muzlarla yapılabilecek onlarca tarif bulunuyor. Öte yandan muz kabuklarının da diş sağlığına iyi geldiği biliniyor. muz kabuklarıyla dişlerinizi ovabilirsiniz.

16. Köklerini veya tohumlarını ekerek sebzeleri yeniden yetiştirebilirsiniz



Limon çekirdeği, domates çekirdeği ya da yeşil sebzelerin sapı. Bunların hepsini yeniden ekerek bazı sebzeleri evinizde yetiştirebilirsiniz. Şanslıyız ki sebze yetiştiriciliği ile ilgili fikir alabileceğimiz pek çok video bulunuyor.

17. Hiçbir şey yapamazsanız, atık ürünleri kompastlayın



Bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozunarak organik gübreye dönüşmesi olayına kompostlaşma denir. Kompost değişik şekillerde ve değişik araçlar kullanarak elde edilebilir. Siz de tüm artık gıdalarınızı birleştirip kompostlama yaparak bunu bahçenizde kullanabilirsiniz.