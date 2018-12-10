Yiyecekleri taze tutmanın püf noktaları

Muz:
Fazlaca olgunlaşmış muzları çöpe atmayın, kabuklarını soyup dilimleyip buzluğa atın. Muzlu tatlılar yaparken gönül rahatlığıyla kutlayın.
Domates salçası:
Domates salçasını daha uzun süre saklamak için üzerini düzleştirip bir yemek kaşığı zeytinyağı dökün.
Peynir:
Peynirin bozulmaması için peyniri kestiğiniz tarafa incecik bir tabaka şeklinde tereyağ sürebilirsiniz. Ya da peyiniri yağlı kağıtla sarıp ardından plastik veya cam bir kaba koyarak saklayabilirsiniz.
Bal:
Balı benmari usulü kısık ateşte ısıtmanız, eski formuna kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Çok fazla ısıtmamaya özen gösterin, aksi halde kıvamından da kaybetmiş olursunuz.
Çilek:
Çilekleri buzdolabına uğurlamadan önce sirke ve su karışımıyla yıkayabilirsiniz. Su ve sirkeyle yıkayacağınız çilekler hem dolapta hem de buzlukta daha uzun süre kalacaktır.