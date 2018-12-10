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Yiyecekleri taze tutmanın püf noktaları

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esinler vücudumuzda en etkili kriterlerdir. Besinlerin tazeliğinin vücudumuza etkisi de büyüktür. Taze besin, sağlıklı vitaminli ve minerali bol , içerisinde vücudumuza zarar verebilecek organizmaların oluşmadığı besinlerdir. Bu tarz besinleri tercih ederek besin zehirlenmelerinden korunabiliriz. İşte yiyecekleri taze tutmanın püf noktaları...

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Yiyecekleri taze tutmanın püf noktaları
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Muz:

Fazlaca olgunlaşmış muzları çöpe atmayın, kabuklarını soyup dilimleyip buzluğa atın. Muzlu tatlılar yaparken gönül rahatlığıyla kutlayın.

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Domates salçası:

Domates salçasını daha uzun süre saklamak için üzerini düzleştirip bir yemek kaşığı zeytinyağı dökün.

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Peynir:

Peynirin bozulmaması için peyniri kestiğiniz tarafa incecik bir tabaka şeklinde tereyağ sürebilirsiniz. Ya da peyiniri yağlı kağıtla sarıp ardından plastik veya cam bir kaba koyarak saklayabilirsiniz.

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Bal:

Balı benmari usulü kısık ateşte ısıtmanız, eski formuna kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Çok fazla ısıtmamaya özen gösterin, aksi halde kıvamından da kaybetmiş olursunuz.

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Çilek:

Çilekleri buzdolabına uğurlamadan önce sirke ve su karışımıyla yıkayabilirsiniz. Su ve sirkeyle yıkayacağınız çilekler hem dolapta hem de buzlukta daha uzun süre kalacaktır.

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