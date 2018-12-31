Yılbaşını Evde Geçirecek Olanların İzleyebileceği 9 Program

Yılbaşında dışarı çıkmayı sevmeyip evde toplaşmayı seven çok fazla insan vardır diye düşünüyoruz. Arkadaşlarla sohbet muhabbet tabii ki her şeyden keyifli ama çoğumuz, genellikle, arka planda az da olsa ses olsun, arada bir gözüm kaysın, bir espri yapılırsa biz de gülelim diye televizyon açmayı severiz. Ama sevmediğimiz bir program bizi sadece rahatsız eder. Tek tek kanalları gezmekle uğraşmaya da üşenebiliriz, e biz de dedik ki bir listeye hangi kanalda ne var toplayalım, herkes rahatça kendine uygun programı seçsin ve izlesin! Şimdiden mutlu, huzurlu, sağlıklı ve keyifli yıllar ve de iyi seyirler dileriz!

1. TRT 1



TRT 1 bu yıl, “Aileler Yarışıyor” adlı programıyla yeni yıla girecek. Yılbaşı özel saatiyle saat 23.00’da başlayacak programda, Alişan ve Merve Özbey gibi ünlü isimler yarışacakmış!

2. TV 8



Uzun yıllardır olduğu gibi, bu yıl da, TV 8’de yılbaşına özel “O Ses Türkiye” var. Bu yıl yarışacak ünlü isimler arasında Demet Özdemir, Can Yaman, İrem Helvacıoğlu ve Bensu Soral gibi yılın ses getiren işlerinde yer almış isimler var.

3. Kanal D



Kanal D’de yılların dizisi “Çocuklar Duymasın” var. Havuç değiştikten sonra hepimizin kalbi bir parçacık kırılmış olsa da, arkadaşlarla olmasa bile, aileyle keyifle izlenebilir bir yılbaşı özel programı diyebiliriz.

4. atv



“Kim Milyoner Olmak İster-Yılbaşı Özel” diyelim siz anlayın. Çok uzun zamandır atv’de yayımlanan yarışma neredeyse atv ile bütünleştiği için biz yeni yıla da bu yarışma programıyla girmelerine şaşırmadık!

5. Star TV



Star TV bu yıl yeni bir konsept deneyerek “Yılbaşı Konseri” yayımlayacak. İlk izlenim olarak, fragmanlardan, bize biraz “O Ses Türkiye”yi anımsattı ama siz ne düşünürsünüz, orası size kalmış!

6. Show TV



“Coşku dolu yılbaşı eğlencesi Show TV”de sloganıyla yola çıkan Show TV’de, saat 20.00’de başlayarak birden çok yılbaşı özel programı yayımlanacak. “Çocuktan Al Haberi”, “Güldür Güldür Show” gibi keyifli programlar yayımlayacak olan Show TV’ye bizce ufak bir şans verebilirsiniz!

7. Fox

Fox’ta da yine her yılbaşı ünlüler özel bölüm çeken “Yaparsın Aşkım” programı yayımlanacak. Bu yılın olaylı ilişkisi Okan Kurt ve Demet Akalın’ın da katılacağı programa yeni yıla dedikodu yaparak girmek isteyenler, haydi gözünüz aydın!

8. NTV



NTV’de müzik dolu yılbaşı diyor kanalımız. Gerçekten de öyle, saat 18.00 civarında başlayıp yeni yıla kadar sürecek, ardı arkası kesilmeyen konserler ve müzik belgeselleri var NTV’de. Adele’den Zeki Müren’e birçok ünlü ve sevilen ismin programını yayımlayacak kanala bir şans tanıyabilirsiniz!

9. TV 360



Yayın akışında “Seksenler” dizisiyle yılbaşına gireceğini gördüğümüz TV 360, umarız ki yılbaşı özel bölümünü, sevenler için bir daha yayımlar!