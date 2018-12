Yılbaşında hangi burca hangi hediyeler alınmalı?

019 yılına sayılı günler kala her birimiz, sevdiklerimizi mutlu etmek için ufaktan bütçemizin gücüne göre alışverişlerimize başladık. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişilerin burçlarına göre belki hediye almak istersiniz. Alışveriş esnasında aklınızda bulunsun

Koç:

Koç burçları Zodyak'ın ilk burcu olup sabırsız, ateşli ve aceleci karakterlerinin yanında biraz da abartılı zevkleri vardır. Sonra kullanılacak bi hediyeyi istemezler. Sabırsız karaktere sahip olduklarından hemen kullanabilecekleri hediyeleri tercih ederler. Özellikle giyim eşyalarının hediye olarak verilmesinden hoşlanırlar. Sıradan hediyeler yerine ilginç ürünlerden hoşlanan, kırmızı, sarı ve beyaz gibi canlı renkleri seven Koç burçları için alabileceğiniz hediyeler; kırmızı atkı, eldiven, bere seti veya bu renklerde kazak, kaliteli bir iç çamaşırı, şık bir şal, modern ve farklı bir yapıda olan küpe veya kolye setleri gibi şık bir yüzük hediye edebilirsiniz.

Spor yaparken giyebileceği kıyafetler, sıkı kazaklar, tişörtler, dar kesim gömlekler, sportif kol saati, son moda ayakkabılar, uçucu parfümler, araba aksesuarları, maç bileti, marka bir cüzdan ya da çanta olmazsa olmazdır. Makyaj malzemeleri, parfüm, kırmızı ya da turuncu gece elbisesi, küpeler, gümüşi mücevherler, renkli aksesuarlar ve sarı renkli çiçekler hediye edebilirsiniz.4

Boğa:

Hediye konusunda en rahat hediye alabileceğiniz gruptandır. Yönetici gezegenleri Venüs olduğundan dolayı lüks şeyleri sevebilecekleri gibi onları rahatlatacak hatta tembellik yapmalarına fırsat verecek hediyeler alabilirsiniz. Yine etraflarına güzellik katacak dekoratif eşyalarda alabilirsiniz.

İşte Boğa burcu hediye alternatifleriniz; yastık, masaj aleti, mutfak gereçleri, bahçede kullanabilecekleri aletler, mumlar, çikolata, traş makineleri, koyu renkte atkılar, kaşmir ve ipekli şallar, dantelli giysiler, kravat, şarap, konser biletleri, kolye, çiçek kokulu parfüm, güzel tasarım bir ajanda, atkı, hediye çeki, güzellik ürünleri, terlik, yumuşak dokuma kazak, parfüm ya da tektaş yüzük sevineceği bir hediye seçeneğidir. Deri bir cüzdan ya da şık bir şarap seti oldukça mutlu edecektir.6

İkizler:

Bir İkizler'e bana sorarsanız hediye falan almayın! Bence siz gidin ona bir hediye çeki hediye edin. Çünkü İkizler özgürce alışveriş yapmak, kendi hediyesini kendi seçmek ister. Ama siz illa ben alacağım diyorsanız elektronik aletler, kol saati, telefon, araştırma kitapları, kalem, kollarını satacak kıyafetler, güzel taşlı yüzükler, bileklikler, bilezik, en son teknolojik ürünler, organayzırlar, bilgisayar klavyesi, zeka küpleri, eldiven, ellerini aktif kullanabilecekleri hediyeler, sportif kıyafetler onlar için uygun olacaktır.7

Orijinal küpe ya da kolye, ilgi çekici bir tişört, bilimsel ya da biyografi tarzındaki kitap veya rengarenk bir çiçek buketi hediye edebilirsiniz. Tablet, laptop, zeka oyunları, ses kayıt cihazı, Playstation, cep telefonu, satranç ya da tavla takımı, maket arabalar, bisiklet, kaykay gömlek ve kum saati.

Yengeç:

Yengeç için öncelikle ev gereçleri, salonlarını süsleyecek biblolar, tüller, perdeler, su mataraları, duygusal içerikli kitaplar, şiirler, yemek kitapları, su kenarlarında veya deniz kenarlarında özel bir yemek, bahar kokulu parfümler, resim albümleri, koleksiyon malzemeleri, varsa çocukları onları ilgilendiren hediyeler, ahşap görünümlü eskitme eşyalar, yumuşak koltuklar, battaniye, akvaryum, DVD player onlar için uygun olacaktır.

İç çamaşırı, romantik bir şamdan ya da abajur, mutfak gereçleri, dekorasyon malzemeleri, bir buket gül ve takı setleri en uygun hediye çeşitlerindendir. Resim çerçevesi, albüm, tablolar, çanta, cüzdan, fotoğraf makinesi, DVD filmleri, maket gemi, şık ev ve mutfak eşyaları.

Aslan:

Onların hayatlarına canlılık ve hareket katacak renkli eşyalar, abartılı frapan giysiler, büyük gösterişli aksesuarlar, renkli şallar, yıllanmış şarap, kristaller, sanatsal hediyeler, süslü kol düğmeleri. Bir Aslan'ı memnun etmek istiyorsanız eğer sadece alacağınız hediye değil, paketi de çok gösterişli ve özel olmalı.

Pahalı bir güneş gözlüğü, özel bir kürk veya mücevher alabilirsiniz. Orijinal parfümler, seyahat aksesuarları, kol saati, deri çanta ya da kristal aksesuarlar, kaliteli viski, puro, sigara aksesuarları, deri satranç veya tavla takımı, şık kol düğmeleri ve nadir bulunan ev aksesuarları en uygun hediyeler arasındadır.

Başak:

Başak burcu için eğer giysi tarzında hediyeler almayı planlıyorsanız sarı ve tonları, ağaç renklerini tercih edebilirsiniz. Sade, şık, gösterişsiz, kullanımda pratiklik katacak hediyeler uygun olacaktır.

Bakım kremleri, saç maskeleri, cilt bakım ürünleri, masaj çeki, ince şık tasarımlı hediyeler, deri cüzdanlar, egzersiz bisikleti, seyahat biletleri, dil kursu, iskambil kağıtları, bulmaca kitabı veya süveter alabilirsiniz. Hafif kokulu, şekerli, limon ve portakal esanslı parfümler alabilirsiniz. Antika eşyalar, parfüm ya da heykel iyi bir hediye seçeneği olabilir. Kişisel gelişim kitapları, bornoz, havlu, traş makinesi, bilgisayar, masa lambaları ve tablolar hediye edilebilir.

Terazi:

Yöneticileri Venüs olduğundan dolayı kaliteli ve lüks hediyeleri çok severler. Ünlü bir restorantta akşam yemekleri, takılar, cüzdanlar, otantik dekoratif eşyalar, deri ceket, biblo, çikolatalar, kaliteli bir takım elbise, renkli etekler veya mücevherleri tercih edebilirsiniz.

Özel vücut losyonları, makyaj malzemeleri, saten veya ipek bir gecelik, kristal vazo, konser bileti Terazi burcu için uygun hediyelerdir. Saç şekillendirme setleri, şarap, parfüm, spor gömlek de satın alabilirsiniz. Şık bir kravat, kalem seti veya sevdiği bir sanatçının müzik CD'sini hediye edebilirsiniz.16

Akrep:

Kalıcı ve hemen eskimeyen hediyeleri tercih etmelisiniz. Onlar için hediyenin kullanışlı ve pratik olması önemlidir. Şemsiye, deri çanta, seksi iç çamaşırları, jartiyerler, kemerler, seks oyuncakları, yurt dışından gelmiş özel bir içki, gizem ve mistik kitaplar, ajandalar gibi hediyeleri tercih edebilirsiniz.

Spor aletleri, özel bir çiçek aranjmanı, mumlar, savaş oyunları onlar için alabileceğiniz hediyeler arasında yer almaktadır. Trend giysiler, parfümler, kamera, korku ve polisiye filmleri, şık cüzdanlar, el emeğiyle yapılmış özel takılar, ahşap sanatlar ve ev dekorasyonuyla ilgili aksesuarlar Akrep'lere verebileceğiniz diğer hediye seçenekleridir.18

Yay:

Genel olarak Yay'lar için hediye almak oldukça kolaydır. Çünkü her an her şey ile ilgileri vardır. Onlara araba tekerleği bile alsanız mutluluk duyacaklardır. Doğa yürüyüşleri, yurt dışı uçak biletleri, felsefe üzerine kitaplar, spor malzemeleri, kamp malzemeleri, esprili ve komik eşyalar, bavul, egzersiz videoları, spor ayakkabı, pusula alabileceğiniz hediyeler arasında yer almaktadır.

Uçak bileti, kültür turu, kaplıca veya tatil hediye ederseniz dünyanın en mutlu insanı olurlar. Pahalı takılar, fotoğraf makinesi, şık bir valiz, çanta, bavul, koşu ayakkabısı, spor salonu üyeliği, spor ayakkabı, seyahat çantası, felsefe, tarih, kişisel gelişim kitaplarına da göz atabilirsiniz.20

Oğlak:

Sade, şık ama kendini belli eden hediyeleri severler. Özellikle büyük bir duvar saati, sade renklerde şallar, klasik ayakkabılar, eskitilmiş eşyalar veya antika değeri olan eşyalar, inci kolyeler, dantelli şapkalar, zarif eldivenler, ünlü bir ressamın resmi, sade ve ciddi görünümlü kravat ve ceketler, maket ev ve arabalar hediye alternatifleriniz arasında yer almalı.

Markalı giysiler, saksı ve canlı çiçekler, ahşap dekorasyon malzemeleri, evrak çantası, ajanda, veya kalem alabilirsiniz. Kolye ve takı setleri de uygun diğer hediyelerdendir. İsme özel kalem ve defter seti, kravat, kol düğmeleri, deri cüzdan, spor ve trekking malzemeleri, pahalı bir şişe şarap, İsveç çakısı ve çanta hediye edebilirsiniz.22

Kova:

Onların ilgisini her an canlı tutacak hediyeleri seçmelisiniz. Bir ev hayvanı, kaplumbağa, orijinal bir balık, son model bir televizyon, ses sistemi, uçak maketleri, zekalarını ön plana çıkartacak oyuncaklar, kristal kolyeler, teleskop, esprili kupalar, uzay atmosferi yaşayabilecekleri similatörler, safari turları, çerçevelenmiş astrolojik doğum haritası, magnetler en uygun hediyeler arasında yer almakta.23

Teleskop, elektronik aletler, film DVD'leri, mutfak robotları ilk görüşünden itibaren onu mutlu edecektir. Zeka gerektiren oyunlar hediye ederek mutlu edebilirsiniz. Fotoğrafçılık malzemeleri, tablolar, ansiklopedik kitaplar, bilgisayar ve telefon aksesuarları da tercih edilebilir.

Balık:

Onların duygularına hitap edecek ve rahatlatacak hediyeler seçmeye özen göstermelisiniz. Spa masajı, akvaryum, sualtı dalış eğtimi, gemi yolculukları, banyo havluları, vücut losyonları, dans eğitimi, ünlü bir şairin ona özel imzalı kitabı, sanat ve estetiğin bir arada olduğu hediyeler, lüks gösterişli takılar, klasik müzik CD'leri aklınızın bir köşesinde bulunsun bence.

Seksi bir iç çamaşırı, tütsü, müzik CD’si, elektronik eşyalar, biblolar, heykeller ve güzellik ürünleri, sanatla yakından ilgili Balık erkekleri için de tablolar, en sevdikleri müzik gruplarının orijinal CD'leri, kişisel bakım setleri hediye edilebilir.