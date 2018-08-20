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Yeni Zelandalı bakan doğum yapmaya bisikletle gitti

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Yeni Zelandalı kadın bakan Julie Genter, doğum yapacağı hastaneye bisikletiyle gitti. 42 haftalık hamile olan bakan doğum yapmaya giderken çektiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Yeni Zelandalı bakan doğum yapmaya bisikletle gitti
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Yeni Zelanda Kadın Bakanı Julie Genter, ilk çocuğunu doğurmak için hastaneye bisikletiyle gitti.

Yeşil Parti'li bakan Instagram'dan paylaştığı fotoğrafının altında "Çocuk doğurmaya, hastaneye doğru bisiklet sürmek için harika bir Pazar sabahı. Bize şans dileyin!" mesajını paylaştı. Genter, mesajına hastaneye bisikletle gitmeninin modunu oldukça yükselttiğini de ekledi. 

Aynı zamanda ülkenin ulaştırma bakanlarından da olan 38 yaşındaki Julie Genter, daha çok insanın bisiklete binmesi gerektiğini en sıkı savunanlardan bir tanesi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden ise geçtiğimiz Haziran ayında doğum yaparak görevdeyken çocuk sahibi olan dünyadaki ikinci lider olmuştu.

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