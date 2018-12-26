Yeni Yılda Hayatını Değiştirmek İsteyenler İçin 5 Tavsiye

Hepimiz, yeni yılın, hak ettiğimiz değişikliği yapabilmemiz için gereken gücü vereceğine inanmak isteriz. Yakından tanıdığımız ve aşina olduğumuz fakat hiç de tatmin edici olmayan rahatlık bölgemizden çıkaracak değişiklikler. Yine de içinde sıkışıp kaldığımız bu düşünce bataklığından kurtulmaya çalışırken bile aynı zihniyetle hareket etmeye çalışırız.

Hayatına ve kariyerine yön vermek isteyen birçok insan başkalarının koyduğu demode kariyer ve başarı tanımları içinde kaybolur. Değişmeye çalıştığımızda ise sıkışmışlık hissiyatı, yargılanma korkusu, tereddütler ve endişeler havuzunda tekrar boğuluruz. Size bu düşüncelerden kurtulmanıza ve hayatınızı kendi gerçekliğinizin ötesinde tecrübelemenize yardımcı olacak beş ipucu hazırladık.

1. Korkularınızı listeleyin



Önünüze bir kâğıt koyup ortasına kâğıdı ikiye bölecek şekilde bir çizgi çekin. Bu iki sütunun soldaki kısmına korktuğunuz ve sizi aşağıya çeken düşüncelerinizi yazın. Sıkışmışlık hissinizi daha iyi yansıtabilmek için “Başarısız olmaktan korkuyorum” veya “İnsanlara karşı taklit yapıyorum” gibi ifadeler kullanmaktan çekinmeyin. Sütunun sol kısmına korkularınızı yansıttıktan sonra bunlara muhtemel çözüm yolları arayın. Sütunun sağ kısmına bu çözüm yollarını yazdıktan sonra yakın arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşıp onların da size muhtemel çözüm yolları sunmalarını rica edin. Kısa bir süre içinde korkularınızı yenmek için önünüzde birçok seçenek olacağını göreceksiniz.

2. En kötü ihtimalleri gözden geçirin



Zihninizi işgal eden ve kurtulamadığınız herhangi bir mesele üzerine 5 dakikanızı o mesele ile ilgili olabilecek en kötü ihtimalleri düşünerek geçirin. Hatta arkadaşlarınızı da işin içine dahil edin! Bu egzersiz sayesinde siz fark etmeden bilinçaltınızdan sizi dürten ve değişmenizi engelleyen düşünceleri açığa çıkartmış oluyorsunuz. Böylelikle olabilecek en kötü ihtimaller artık sizin için bir bilinmezlik olmaktan çıkıyor.

3. Ertelemeyi bırakın



Arzuladığınız hayatla aranızdaki en büyük bariyer yapmak istediklerinizi veya sorumluluklarınızı ertelemek olabilir. Bazen dinlenmek veya sadece eğlenmek için hayatınızdaki sorumluluk ve zorunlulukları boş veriyor olabilirsiniz. Ertelemeyi bırakmak için hayatınızı organize edin. Sabah kalktığınızda yapacağınız ilk şey yatağınızı toplamak olsun. Bu size günün ilk görevini başarıyla tamamlamanın gururunu verecektir. Günün sonunda kendinizi kötü hissetseniz bile kendi yaptığınız, düzenli bir yatakta uyuyor olacaksınız.

Yeni yılda bir ajanda kullanmaya başlayabilirsiniz mesela. Yapacaklarınızı listeleyip kendinize sadece eğlenmek veya sadece dinlenmek için vakitler ayırabilirsiniz. Zamanınızı organize etmeye çabalayın. Unutmayın: Zaman harcanan ya da boşa geçirilen bir kavram değildir, zamanınızı değerlendirirsiniz ya da değerlendirmezsiniz.

4. Rahatlık bölgenizden çıkın



Savunmalarınızı indirip rahatlık bölgenizden çıkın ve potansiyelinizi keşfetmenin yollarını arayın. Var olan gerçeklikte sizi tatmin edecek sonuçlar elde etmek istiyorsanız yüreğinizin derinliklerine inmeye çabalayın. Hislerinizi açığa çıkaran tecrübeleri, insanları ve konuları zaten biliyorsunuz. Onlarla bağ kurup size hissettirdikleriyle yüzleşin. Daha önce hiç gitmediğiniz ve tanıdık olmayan bir yere gidin. Bu sizi rutininizden uzaklaştıracak ve duygularınızı açığa çıkaracak bir tecrübe olacaktır. Yaşadığınız yere yakın bir yerde de bu tecrübeyi edinebilirsiniz. Sokakta gördüğünüz bir yabancıyla konuşabilir ya da evinizin yakınlarındaki bir kahve dükkânından size bedava kahve vermesini isteyebilirsiniz. Öyle ya da böyle aşina olmadığınız tecrübeler edinmek size daha önce hissetmediğiniz derinlikte bir öngörü katacaktır.

5. Kendinize yeni bir rutin oluşturun



Rutinler, hayatımızı bir arada tutmak ve düzenlemek için gösterdiğimiz faaliyetler. Düşünce tarzınızı değiştirmek için yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunuz gibi yeni bir rutine de ihtiyacınız olacak. Banyonuzun aynasına şu kelimeleri yazabilirsiniz: “Üret ve ver”. Bu not, sizi bugün dünyaya ne katacağınızı ve ilerleme potansiyelinizi sorgulamaya itecektir.

İnsan tarihleri ve saatleri hayatındaki kilometre taşları olarak görmeyi sever. Siz de bu bahaneyle yeni yıl yaklaşırken hayata bakış açınızı yeniden yönlendirin. Bu yaklaşımlardan herhangi birini hayatınıza adapte etmeye çalışırsanız değişime ve yeni olasılıklara açılan kapıyı da aralayabilirsiniz. ListeList ailesi olarak şimdiden mutlu yıllar diliyoruz efendim!