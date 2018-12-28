Yeni yıla mutlu girmenin 10 yolu

Uzman Psikolog Selin Karabulut, beklentileri azaltıp ertelemeden harekete geçmenin önemine değinerek, yeni yılı mutlu ve huzurlu karşılamanın püf noktalarını şöyle sıraladı:

Şikayet etmekten, söylenmekten vazgeçin.

Sorunu çözebilmek için benim bir etkim olur mu, ben neler yapabilirim?” diye düşünün ve sorunlarınızı çözmeyiertelemeyin.

Daha sağlıklı yaşayabilmek adına rasyonel adımlar atın.

Sağlıklı beslenmeye özen gösterin ve vakit buldukça egzersiz yapın.

Kötü alışkanlıklarınızı geride bıraktığınız bir yıl olsun.

Örneğin, sigarayı bırakın. Sağlığınızı, zihninizi ve cebinizi ele geçiren sigara esaretine bir son verin.

Kendinize daha çok vakit ayırın.

Hayata bir defa geliyorsunuz, onu başkaları adına ipotek etmekten vazgeçin. Yapmaktan keyif aldığınız işlere zaman yaratın. Özellikle zamanınızı çalan, sizi yoran ve ele geçiren şeyler için artık vakit harcamayın.

Sevginizi, mutluluğunuzu ve neşenizi çevrenizdekilerle paylaşın.

Onları önemsediğinizi her fırsatta dile getirmeye, iyi ve kötü günde yanlarında olmaya özen gösterin.

Hedefler belirleyin ve o hedefleri gerçekleştirebilmek adına kısa ve uzun vadeli planlar yapın.

edeflerinizi ertelememeye dikkat edin.

Klişelerden uzak durun,

klişelerin hayatınızı yönlendirmesine izin vermeyin.

Uzun zamandır ertelediğiniz işleri yapmak için harekete geçin.

Ertelemeden ve üşenmeden bu işleri azaltmaya çalışın. Zamanınızı iyi yönetmek, ertelediğiniz işleri hayata geçirmenizi kolaylaştırabilir.

Sevmekten korkmayın!

Eşler arasındaki en temel sorunların sevgiyle ve sevmeyle çözülebileceğini unutmayın.

Çocuklarınıza keşfetmeleri, denemeleri için fırsatlar yaratın.

Hayatlarının sizin onlara sunduğunuzdan çok daha farklı olabileceğini unutmayın