Yeni sezonunda hangi diziler yayınlanacak

2018 - 2019 yayın sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen 18 dizi maceraya kaldığı yerden devam edecek.

Ünlü isimleri kadrosunda buluşturan birbirinden iddialı diziler ise yeni sezonda ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Reality şovlar, yarışma ve eğlence programları ise ekranda bambaşka bir rüzgar estirecek...

SHOW TV Çukur

Show Tv yeni sezonda da haftayı en çok izlenen dizisi Çukur ile açacak. Koçovalı Ailesi'nin Vartolu ile savaşını konu alan Eylül ayında Yamaç ile Vartolu'nun Çukur'u geri alma mücadelesini konu ekrana getirecek.

STAR TV Ufak Tefek Cinayetler

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana ekrana gelen her bölümüyle izleyiciyi ters köşeye yatırmayı başaran Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda yine Star Tv ekranlarında olacak. Dizi yeni sezonun startını eylül ayında verecek...

FOX TV Bir Zamanlar Çukurova

Atv'nin yeni sezonda ekrana getireceği dizilerden biri de Bir Zamanlar Çukurova. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin eylül ayında izleyici ile buluşması planlanıyor...



STAR TV Avlu

Demet Evgar'ın oyunculuğun zirvesine çıktığı dizi Avlu da yeni sezonda izleyiciyi ağlatmaya devam edecek. Dizi eylül ayından itibaren kendi gününde izleyici ile buluşacak.



TRT Payitaht Abdülhamid

Başrolünü Bülent İnal'ın paylaştığı dizide macere bu sezon da devam edecek. Dizi eylülden itibaren kendi gününde ve saatinde izleyici lie buluşacak.





TV 8 Jet Sosyete

Gülse Birsel'in yazıp yönettiği 'Jet Sosyete' yeni sezonda TV8'de ekrana gelecek. Dizinin eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor...



ATV Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz

'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da macera bu sezon da kaldığı yerden devam edecek. Dizi eylül ayından itibaren kendi gününde ekrana gelecek.



FOX TV Bizim Hikaye

Başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Bizim Hikaye de macera kaldığı yerden devam edecek. Dizi eylül ayının ilk haftası yeni sezonun startını verecek.

STAR TV Nefes Nefese

Başrollerini Melisa Şenolsun, Şükrü Özyıldız ve Uğur Yücel'İn üstlendiği dizi yayın hayatına erken başladı. İlk bölümü 1 Ağustos'ta yayınlanan dizi yeni sezonda da kendi gününde ekrana gelmeye devam edecek.



KANAL D Koca Koca Yalanlar

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Ferdi Sancar, Müge Bayramoğlu, Tuğçe Karabacak, Rüzgar Aksoy, Pelin Öztekin ve Selen Uçer gibi isimler yer alıyor. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken dizide Hakan Yılmaz, iki aşk arasında kalıyor!Dizi ilk bölümüyle 13 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

TV 8 O Ses Türkiye

Kış sezonunun vazgeçilmez programlarından biri olan 'O Ses Türkiye' yeni sezonda yeni jüri üyeleri ile ekranda olacak. Yarışmanın her yıl olduğu gibi bu yıl da haftada 3 gün ekrana gelmesi planlanıyor...

FOX TV Savaşçı

Evliliğinde sıkıntılı günler geçiren ve boşanma arefesinde olan Berk Oktay'ın başrolünü üstlendiği 'Savaşçı' da yeni sezonda ekranda olacak yapımlandan. Dizi eylül ayından itibaren pazar günleri ekrana gelmeye devam edecek.

TRT 1 Diriliş Ertuğrul

TRT 1'in en güçlü kalelerinden biri Diriliş Ertuğrul yeni sezonda da ekrana gelmeye devam edecek.

KANAL D Arka Sokaklar

Kanal D'nin yeni sezonda ekrana getirmeye devam edeceği dizilerden biri de Arka Sokaklar... Yayın hayatında 12 sezonu geride bırakan ve bir ekran klasiği haline gelen dizi kendi gününde ve saatinde yayınlanmaya devam edecek.





STAR TV Söz

Yapımcılığını Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Söz de yeni sezon için gün sayan dizilerden. Tolga Sarıtaş, Görkem Sevindik, nihat Altınkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizi pazartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek.

FOX TV Kadın

Özge Özpirinçci ile Caner Cindoruk'un paylaştığı Kadın dizisi geçtiğimiz sezonun en çok ses getiren yapımlarından biriydi. Mendilleri hazırlayın! İki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Bahar'ın hikayesi eylül ayında kaldığı yerden devam eedecek...

STAR TV İstanbullu Gelin

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, cuma günlerinin vazgeçilmezi İstanbullu Gelin, üçüncü sezonunda Boran Ailesi'nin hikayesini anlatmaya devam edecek.

FOX TV Yasak Elma

Başrolünü Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin paylaştığı 'Yasak Elma' yaz aylarında taciz iddialrı ile gündemi meşgul etti. Talat Bulut'a açılan davada 'takipsizlik' kararı çıktı ve yapım şirketi yola ünlü oyuncu ile devam etme kararı aldı.Dizi 3 Eylül'den itibaren yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

SHOW TV Yeni Gelin

Kanalın romantik komedi dizisi 'Yeni Gelin' yeni sezonda da izleyici ile buluşmaya devam edecek. Dizi eylül ayından itibaren yine cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak.

TRT Kut'ül Amare

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizi yeni sezonda da devam edecek olan projelerden

ATV Can Kırıkları

Başrollerini Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit ve Alican Yücesoy'un paylaştığı Can Kırıkları bu yıl ilk kez izleyici ile buluşacak. Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin etkileyici hikayesini anlatacak taşıyacak olan dizi atv'de izleyici ile buluşacak.

ATV Sen Anlat Karadeniz

Geçtiğimiz sezonun şüphesiz ki, en çok izlenen yapımlarından biriydi 'Sen Anlat Karadeniz'... Tahir ile Nefes'in Vedat'ın gölgesindeki aşklarını konu alan dizi 5 Eylül'de sezonu açacak.