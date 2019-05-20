Yeni Dünya'nın bilinmeyen faydaları

Malta Eriği olarak bilinen ülkemizdeki adı ise Yeni Dünya olan mucize meyvenin faydaları...

Baharın geldiğini müjdeleyen sulu, iri çekirdekli yeni dünya özellikle A vitamini yönünden çok zengin... İşte size bu meyvenin bilmediğiniz diğer özellikleri...

- Eti ve kabuğunun rengi, meyvenin A vitamini kaynağı karoten yönünden zengin olduğunu gösterir.

- B ve C vitaminleri; fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi mineral maddeler ve şeker yönünden de zengindir.

- Yeni dünya lif ve pektin yönünden zengin olması nedeni ile sindirim sisteminin dostudur.

- Antioksidan etkilere sahip flavonoidler sayesinde hücre hasarını önler.

- Kalp hastalıklarına karşı etkin bir koruma sağlar.

- Sakinleştirici etkisi vardır, vücudun susuzluğunu giderir, kusmayı durdurur.

- Göz ve cilt sağlığı için çok faydası olan bir meyvedir.

- Yeni dünyanın bitki çayı şeklinde demlenen yaprakları iyi bir ishal kesicidir.

- Diyet yapanlarında beslenme programlarına dahil edebileceği malta eriği, yüksek lif oranı ile kilo verme sürecine destek veren meyvelerdendir.