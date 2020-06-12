Yemeklerde sık sık yapılan pişirme hataları

Yemek yaparken, pişirirken çok sık yaptığımız hatalar var. Fakat bunları bilen kişi sayısı o kadar da çok değil. İşte mutfakta çok sık yapılan hatalar ve bunları düzeltme yolları..

Makarna suyuna yağ eklemek:

Birçok kişi makarna yaparken suyuna yağ ekler. Bunun nedeni suyun kaynamasını durdurmak veya makarnanın birbirine yapışmasını önlemek için yapılır. Ancak makarnayı soslu yapacaksanız bu yöntem sosun makarnaya yapışmasını zorlaştıracaktır.

Eti öncesinde çözülmeden pişirmek:

Eti buzdolabından çıkarmalı ve pişirmeden önce oda sıcaklığına gelmesine izin vermelisiniz. Aksi takdirde,soğuk eti pişirirseniz dağılır, içi az pişer ve dışı yanmaya başlar.

Pirinci karıştırmak:

Risotto yapmadığınız sürece pirinci karıştırmanız sakıncalıdır. Suyun içinde haşlanan pirinçleri karıştırmanız içerisindeki nişastayı aktive edecektir. Bu yüzden kendi halinde pişmesine izin verin.

Sızma zeytinyağında kızartma yapmak:

Sızma zeytinyağı düşük bir duman noktasına sahiptir. Yüksek sıcaklıkla temas haline geldiğinde toksik kimyasalları serbest bırakmaya başlar ve hoş olmayan bir kokuya neden olur.

Yeşillikleri ıslak kullanmak:

Yeşilliklerinizi yıkadıktan sonra mutlaka kuru olduklarından emin olun. Aksi takdirde su buhara neden olur ve sebzeleriniz piştikten sonra çok hantal bir lezzet ile karşı karşıya gelebilirsiniz.

Sarımsakları çok erken eklemek:

Sarımsak kolayca yanan bir besindir, bu yüzden yemeklere önceden eklemek lezzetini bozabilir. Sarımsakları mutlaka yemeğinizin son kısmında ekleyin.

Balığı kurutmadan pişirmek: En lezzetli balık yapmanın püf noktalarından biri de balığı temizledikten sonra temiz bir bez yardımıyla kurulamanız. Balık yüzeyde ıslanırsa ve bir tavada pişirmeye başlarsanız kızarması yerine buharlaşır.

Et piştikten sonra dinlenmeden kesmek:

Eti pişirdikten sonra içindeki sağlık suyu çoğu etin merkezinde kalır. Bu nedenle eti kesmeden önce bu suların yanlara yayılması için 10 dakika kadar bekletmeli ve daha sonra dilimlemelisiniz.

Makarna suyunu süzmek:

Makarna haşlandığı zaman hepimizin yaptığı muhtemel şey suyunu dökmek üzerine soğuk su gezdirmek...Ancak makarna suyunu kenara ayırmanız özellikle soslu makarna yapıyorsanız, sosunuza lezzet katacaktır. Bu su, sosun daha eşit bir kıvama sahip olmasına yardımcı olabilir.

Tavayı önceden ısıtmamak:

Kızartma yapmadan önce tavayı mutlaka birkaç dakika önce ısıtmalısınız. Eğer bunu yapmazsanız özellikle et veya balık pişirirken zorluk yaşayabilirsiniz.