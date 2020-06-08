Yaz aylarında birçok sağlık sorunuyla karşılaşabiliyoruz. Kuru saç ve cilt, göz sorunları ve kas krampları gibi problemler yazın zirveye çıkabiliyor. Bu gibi durumları atlatmak için sağlıklı beslenmeye özen göstermek gerekiyor.

İşte yazın karşılaşılan sağlık sorunları ve 10 beslenme önerisi.

Güneş ışığına maruziyet beraberinde kuru bir cilt, saçlar ve göz hasarı gibi rahatsızlıkları getiriyor. Yaz ayı çok lezzetli ve besleyici besinleri de beraberinde getiriyor. Antioksidanlarla dolu yemişler, domates, iyi bir C vitamini kaynağı. Günlük diyetinize doğru miktarlarda eklendiğinde yaz sıcaklarının getirdiği hasarı en aza indirmek mümkün.

Kuru ve hasarlı bir cilt için



Yazın daha fazla terleriz . Deniz tuzu ve havuzlardaki klor nedeniyle de cilt daha az esnek hale gelebilir. Güneş yanıkları ve böcek ısırıkları da sağlıklı bir deriyi engeller Antioksidan ve C vitamini bakımından zengin olan ahududu, yaban mersini, çilek gibi besinler yıpranmış cildi iyileştirir. Yağsız etler, kurubaklagiller, kabuklu yemişler içerdikleri protein ile de önemli rol oynarlar. Bol miktarda su için. Az yağlı süt ürünleri ile kalsiyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Kas krampları



Çok fazla efor sarfedilen egzersiz ve dehidratasyon (vücudun susuz kalması) sonucu oluşur. Yeterince sıvı alınmadıysa elektrolit dengesizlikleri olur ve kas krampları ile sonuçlanır. Sodyum, potasyum ve kalsiyum terle kaybolan en önemli elektrolitler. Bol bol su için. Sporcu içeceği veya hindistan cevizi suyu da tüketilebilir.

Mantar enfeksiyonları



Islak mayo ile uzun süre oturmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Oluşumlarını engellemek için şekerli besinlerin kesilmesi gerekiyor.

Yıpranmış saçlar



Güneş, tuzlu su ve klor nedeniyle saçlar yapranabilir. Izgara karides, hamburger köfte, kurubaklagilli salatalar vb. proteinden zengin besinler alınmalıdır çünkü saçlar keratin denilen protein liflerinden oluşur. Vitamin B5 (pantotenik asit, yoğurt , avokado), vitamin B8 (biotin pişmiş yumurta), folik asit (zenginleştirilmiş gevrekler, kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler), kalsiyum (süt/yoğurt) ve çinkodan (et/balık) zengin bir beslenme saç kaybını önler ve saçlara daha parlak bir görünüm kazandırır. Bu besinler aynı zamanda sağlıklı bir cilt içinde gerekli.

Göz hasarı



Yaşa bağlı makula dejenerasyonu retinanın ana merkezi hasarlandığından 55 yaş üstünde görme kaybı ile sonuçlanmaktadır. Retina A vitamininden oluşur. Beta karoten, C vitamini, E vitamini ve çinko göz için önemlidir. İyi kaynakları koyu yeşil yapraklı sebzeler (lahana , pazı vb.), hardal yeşillikleri, biber, havuç, yaban mersini vb. bulunuyor. Yumurta yüksek dozda lutein içerir, göz hasarını önlemeye yardımcı.

Sağlıklı ve formda bir yaz geçirmek için yapmanız gereken 10 şey



1. Tatlandırıcı eklenmiş çaylar yerine yeşil çay için. Çayınızı kendiniz demleyin.



2. Deniz ürünlerine ağırlık verin. Izgara somon, ton balığı, haşlanmış veya buharda pişirilmiş ıstakoz, istiridye, kalamar vb. düşük kalorili ve protein dolu öğle veya akşam yemekleri tercih edilebilir. Zeytinyağlı veya buharda pişmiş sebzelerde yazın favorileri arasında yer almalı.



3. Kahvaltıyı atlamayın. Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlarla dolu bir kahvaltı yaparak güne zinde ve enerjik başlayın.





4. Yaz sebze ve meyvelerinin keyfini çıkarın. Rengarenk alternatifleri değerlendirin ve çeşitlilik sağlayın.



5. Ara öğünleri kaçırmayın. Gün boyu enerjik kalmanızı sağlamanın yanı sıra fazla yemenizi de engeller.



6. Alkol tüketenler sağlıklı bira için. Tercihinizi 100 kalorinin altında olan seçeneklerden yana kullanın.



7. 45 dakikadan daha fazla süren egzersizlerde her 15-20 dk dabir enerjiyi sağlamak, dayanıklığı arttırmak ve hidrate olmak için sporcu içeceği alınabilir.





8. Susuzluğunuzu giderin. Güne 2 bardak su içerek başlayın ve gün içinde de yemek öncesi, sonrası, sırası gibi 1-2 bardak dağıtın.



9. Kumsalda da sağlıklı beslenin. Dondurma ve yüksek kalorili barbeküler yerine mini bir buzluk ile soğuk su, taze meyve, yoğurt, tam tahıllı sandviçler, salatalık, havuç, tahıllı krakerler, kabuklu yemişler vb. bulundurulabilir.



10. Yiyeceğiniz öğünleri önceden planlayın bu sayede fazla tüketimin önüne geçin. Tabak boyutunu küçültün.