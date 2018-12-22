banner237
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
11 0
Ferrari'den kişiye özel bir model
Ferrari'den kişiye özel bir model
23 0
Lefkoşa efsanesi
Lefkoşa efsanesi
84 0
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
152 0
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
13 0
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:
11 0
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
Asırlık Tabloları Yok Eden Bakteriler
34 0
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
133 0
banner82

Yaratıcı mutfak önerileri

banner27

Mutfakta harcadığınız zamanı yarıya indirecek ve yiyeceklerinizi daha uzun süre taze saklamanıza yardımcı olacak yaratıcı mutfak önerileri..

banner210
Yaratıcı mutfak önerileri
banner215

 

 

Kurabiyeleri daha uzun süre taze saklamak için kurabiye kavanozunun içine bir dilim elma koyun ve ağzını sıkıca kapatın.

undefined

Vişne çekirdeklerini ayıklamak için ihtiyacınız olan ince ağızlı bir şişe ve pipet. Şişenin ağzına vişneyi koyup pipetle çekirdeği şişenin içine itin

undefined

 Muzların köklerini stretch filmle sararsanız kararmadan önce 3-4 gün daha fazla dayanır.

undefined

 

 Sarımsağı daha kolay soymak için bir kavanoza koyup kapağını kapatın ve hızlıca çalkalayın. Çıkardığınızda kendi kendine soyulacaktır.

undefined

 Soğan ve sarımsakların nemlenmemesi için delikli kese kağıtlarında saklayın.

undefined

Donmuş tereyağını kısa sürede yumuşatmak için bir bardağı ısıtın, tereyağını bir tabağa koyup üzerine bu bardağı kapatın. Hemen yumuşadığını göreceksiniz.

 undefined

 Yeşillikleri daha uzun süre taze saklamak için plastiğe sarıp o şekilde dolapta saklayın.

undefined

 

 Şekerlenen balı bir kavanozun içinde sıcak su dolu tencereye koyun. Tencerenin altını yakın. Bu şekilde yararlı içeriğini kaybetmeden tekrar akışkan bir hale gelecek.

undefined

 Dilimlediğiniz pastanın kurumaması ve taze kalması için kestiğiniz kısımlara kürdanla ekmek dilimleri koyun.1

undefined

Yazın sıcaklarda hararetinizi alacak içecekler hazırlamak için buz kalıplarınıza suyla beraber limon dilimleri koyun.

undefined

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.