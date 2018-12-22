Mutfakta harcadığınız zamanı yarıya indirecek ve yiyeceklerinizi daha uzun süre taze saklamanıza yardımcı olacak yaratıcı mutfak önerileri..

Kurabiyeleri daha uzun süre taze saklamak için kurabiye kavanozunun içine bir dilim elma koyun ve ağzını sıkıca kapatın.

Vişne çekirdeklerini ayıklamak için ihtiyacınız olan ince ağızlı bir şişe ve pipet. Şişenin ağzına vişneyi koyup pipetle çekirdeği şişenin içine itin

Muzların köklerini stretch filmle sararsanız kararmadan önce 3-4 gün daha fazla dayanır.

Sarımsağı daha kolay soymak için bir kavanoza koyup kapağını kapatın ve hızlıca çalkalayın. Çıkardığınızda kendi kendine soyulacaktır.

Soğan ve sarımsakların nemlenmemesi için delikli kese kağıtlarında saklayın.

Donmuş tereyağını kısa sürede yumuşatmak için bir bardağı ısıtın, tereyağını bir tabağa koyup üzerine bu bardağı kapatın. Hemen yumuşadığını göreceksiniz.

Yeşillikleri daha uzun süre taze saklamak için plastiğe sarıp o şekilde dolapta saklayın.

Şekerlenen balı bir kavanozun içinde sıcak su dolu tencereye koyun. Tencerenin altını yakın. Bu şekilde yararlı içeriğini kaybetmeden tekrar akışkan bir hale gelecek.

Dilimlediğiniz pastanın kurumaması ve taze kalması için kestiğiniz kısımlara kürdanla ekmek dilimleri koyun.1

Yazın sıcaklarda hararetinizi alacak içecekler hazırlamak için buz kalıplarınıza suyla beraber limon dilimleri koyun.