Yanlış Yaptığınız 17 Gündelik Görev

Nesilden nesle geçen onlarca alışkanlık… Bu alışkanlıkların yanlış olduğunu fark etme fırsatımız ise hiç olmadı. Her şeyi ihtiyaçlarımızın bizi şekillendirdiği gibi kullandık. Sizler için kullandığınız bazı aletlerin, tükettiğimiz yiyeceklerin asıl kullanım şekillerini görebileceğiniz bir liste hazırladık. Bu liste çok daha kolay yöntemler varken kendimizi neden zorladık diye düşüneceğiniz türden bilgiler içeriyor. Sayfayı aşağıya kaydırarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

1. Milyonların sevgisini kazanmış Oreo aslında çatalla yeniyor desek?

Süte bandırarak yenilen en lezzetli bisküvilerden biri olan Oreo aslında krema kısmından çatala batırılarak yenebilir. Bu yöntem sayesinde parmaklarınız süte bulanmamış olur. Böylelikle hem pratik hem temiz bir şekilde afiyetle yiyebilirsiniz.

2. Artık anahtar takıp çıkarırken tırnaklarımızı değil bir zımba sökücüyü kullanabiliriz

Anahtarlık her daim işimizi kolaylaştıran ve kullandığımız yere ait hissettiren bir aksesuar olmuştur. Üstelik birçok kişi tek bir anahtarlıkla yetinmez. Her anahtarlığın anahtarla buluştuğu o muhteşem anı mutlaka yaşamışızdır. Tırnaklarımızla zar zor araladığımız o halkayı artık zımba sökücü ile kolaylıkla aralayabiliriz.

3. Antep fıstığı yerken tırnaklarımızı ve dişlerimizi feda etmektense bir başka fıstığın kabuğunu kullanmak yeterli

Kuru yemişlerin en güzeli sayılabilecek antep fıstığını sevmeyen çok az insan vardır herhalde. Antep fıstıkları bazen parmaklarla açılamayacak kadar ağzı kapalı olabiliyor. Bu fıstıkları açarken dişlerinizi ya da tırnaklarınızı feda etmenize ise hiç gerek yok. Bir başka antep fıstığının kabuğundan yardım alarak kolaylıkla açabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz.

4. Kavanoz açmakta zorlananların imdadına lastik bantlar yetişiyor

Herkes bir gün kavanoz açmanın zorluğuyla karşılaşmıştır. Çoğunlukla havlu ya da bir bez parçasından yardım alırız ama aslında işimizi pek kolaylaştırmaz. Kavanoz açmanın en pratik yolu, kapağın altına kalın bir lastik bant yerleştirmektir. Kavanozu biraz da büktükten sonra kolaylıkla açabiliriz.

5. Kiviyi bıçakla değil kaşık yardımıyla ziyan etmeden soyabiliriz

Yumuşak bir yapıya sahip olan kivinin kabuğunu bıçakla soymak bir hayli zahmetli oluyor. Zahmetinden ziyade ince doğrayamadığımız için kivinin bir kısmını ziyan etmiş oluyoruz. Kaşık yardımıyla soyduğumuzda ise bu sorunlar ortadan kalkıyor.

6. Matkap kullanırken çıkan tozu bir kağıt parçasında toplayabiliriz

Özellikle yüksek bir yeri matkapla delmeye kalktığımızda çıkan tozun aşağı düşerken dağılması oldukça can sıkıcı bir olay. Delik açacağımız yerin hemen altına bir kağıt yapıştırdığımızda ise bu problem ortadan kalkmış oluyor.

7. Paket açarken makas yerine konserve açacağı kullanmak işimizi kolaylaştırabilir

Vakumlanmış paketlerde makas kullanmak biraz zor olabiliyor. Konserve açacağı bu gibi durumlarda işimizi kolaylaştırabilir.

8. Portakal ve mandalinayı bir bıçak ve parmaklarımız yardımıyla kolaylıkla soyabiliriz

Portakalın başını ve altını kestikten sonra gövdesinde bir kesik oluşturmalıyız, sonrasında ise parmaklarımız yardımıyla yana doğru portakalı açıp kolaylıkla yiyebiliriz.

9. Limonu ızgara maşasıyla sıkabiliriz

Limonu ikiye böldükten sonra makarna ya da ızgara maşası ile sıkabiliriz. Böylece elimizi hiç kirletmeden limon suyunu elde etmiş oluruz.

10. Çıkartmaları yerinden sökmek için kurutma makinasından yardım alabiliriz

Yapışkanlı çıkartmaları yerinden sökmek bazen imkansız gibi geliyor. Mutlaka beyaz kağıt parçaları yerinden ayrılmamak konusunda ısrarcı oluyor. Bunun en pratik çözümü ise çıkartmayı sökmeden evvel bulunduğu alana saç kurutma makinasıyla sıcak hava teması yapmak. Sonrasında ise hiç kalıntı bırakmadan çıkartmayı sökebiliriz.

11. Yara bandının iki ucunu da iki eşit parçaya böldükten sonra parmağımıza sarmalıyız

Yara bandını parmağımıza olduğu gibi sardığımızda boşluklar kalıyor ve hava alan yaramızın iyileşme süreci de uzamış oluyor. Bunun en pratik yöntemi ise bandın iki ucuna da uzun bir şekilde kesmek. Bandı parmağımıza sararken dört parçayı çaprazlama bir şekilde kapatabiliriz.

12. Gömlekleri yakasından değil sırt bölümünde bulunan askı yerinden asmalıyız

Gömleklerimizi yakasından asmak yerine sırt bölgesinde bulunun askılık yerinden astığımızda, düşme ihtimali ortadan kalkar ve yaka ütüsü bozulmamış olur.

13. Şarap bardağını ısıtmaktan ve el izi yapmaktan korumak için sapından tutmalıyız

Ne tür bir kadeh bardağında nasıl bir şarap içersek içelim bardağı sapından tutmayı tercih etmeliyiz. Sapından tuttuğumuzda elimizin ısısını şaraptan uzaklaştırmış ve el izi oluşumuna da engel olmuş oluruz.

14. Arabamızın aynalarını daha geniş bir açıda tutmalıyız

Aynaları dar bir açıda ayarladığımız zaman kendi arabanın arka kısımlarını görürüz. Geniş bir açıda tuttuğumuzda ise ihtiyacımız olan kısmı görebiliriz.

15. Çeri domateslerini toplu halde kesmek için pratik bir yöntem uygulayabiliriz

Çeri domateslerini iki tabak ya da iki plastik kabın arasına yerleştirdiğimizde hepsini aynı anda ikiye bölmüş oluruz.

16. Tuvalet kağıdı rulosu dışa dönük bir şekilde kullanılmalıdır

Tuvalet kağıdının patentinde bile yer alan bu küçük ayrıntı büyük bir kolaylık sağlıyor. Arka planda yer alan duvara takılmadan tuvalet kağıdını koparabiliyoruz.

17. Muzun kabuğunu kökünden soymaya başladığımızda meyvesi zarar görmez

Kabuğu en başında bulunan köklerinden soymaya başladığımızda meyvenin parçalanmasına engel olmuş oluruz.