Vücuttaki iltihabı söküp atan mucizevi besinler!

İltihap, vücudun iyileşmesini ve kendisini zarardan korumasını sağlayan doğal bir süreçtir. Peki vücuttaki iltihabın belirtileri nelerdir? Vücutta iltihap oluştuysa ne yapmak gerekir?

İşte vücuttaki tüm iltihabı kurutan besinler…

Elma sirkesi

Elma sirkesi ile iltihapları temizlemek adına; her sabah 1 su bardağı suyun içine 1 kaşık elma sirkesi ekleyerek tüketebilirsiniz.

Ayrıca elma sirkesi ile salata da hazırlayıp vücudun iltihaplara karşı daha güçlü olmasını sağlayabilirsiniz.

Mor soğan

Bağışıklık sisteminin vazgeçilmezi mor soğan çok güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Ayrıca ödem atımına yardımcı olur ve boğaz iltihabı ve karın ağrısına iyi gelir.

Zerdeçal

Söz konusu iltihap çözücü bitkiler ise kesinlikle zerdeçal bitkisinin de adı geçmeli!

Kurkumin içermesi nedeniyle zerdeçal, iltihap sökücü görevini taşır.

Zerdeçal güçlü bir antibiyotik etkiye sahiptir. Bu özelliği ile iltihapları temizler.

Zerdeçal ile iltihaplardan kurtulmanın yollarından biri; bu baharatı sıvı şekilde tüketmektir.

1 bardak su ya da sütün içine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek, vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz.

Turp

İyi bir antioksidan olan turp vücudumuzdan toksinlerin atılmasını sağlar. Vücut direncini yüksek derecede arttırır.

Zencefil

Zencefil de iltihaplardan kurtulmanıza yardım edecek şifalı bir baharattır.

Vücudu temizlemek, iltihapları atmak için zencefili su ya da süt içine ekleyerek tüketebilirsiniz.

Gün içinde yoğurt yiyecekseniz; iltihapların kısa sürede temizlenmesi için zencefili yoğurt tüketmeniz de etkili olacaktır.

Biberiye

Biberiye, antibakteriyel ve antioksidan bir bitkidir. Bu iki güçlü yönü ile sizi iltihap durumundan uzaklaştıracaktır.

Biberiyenin yapısında mantara ve iltihaba düşman olan yağlar bulunur.

Biberiye çayı içerek bedeninizdeki iltihaptan en kısa sürede kurtulmuş olursunuz.

Nar

Özellikle kırmızı ve mor renge sahip meyve ve sebzeler yüksek antioksidan miktarına sahip besinler arasında baş sırada yerlerini alırlar.Nar suyu antioksidan maddeler açısından zengin ve güçlü olan bir içecektir.

İltihaplanmanın ilerlemesini durdurmak ve vücuda daha fazla zarar vermesini önlemek için nar suyu tüketmeniz doğru bir adım olur.

Isırgan otu

Isırgan otu çayı içerek iltihapları vücudunuzdan atılmasını sağlayabilirsiniz.

Vücudunuzu tehlike altına sokan toksinlerin böbreklerden atılmasını kolaylaştıran ısırgan otu, iltihabı söker ve oluşan ağrıyı da dindirir.

Isırgan otunun faydalarından yararlanmak için bitki çayını hazırlayabilir, iltihap oluştuğu dönemlerde tüketebilirsiniz.

Ispanak

Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-lionelik (ALA) isimli asittir.

Ceviz

Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından da korunmak mümkün.