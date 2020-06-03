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Vücudunuz ve Zihniniz Arasındaki Bağlantıyı Keşfedin

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Son zamanlarda yapılan araştırmalar, zihnimizin fiziksel sağlığımız üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Vücudumuz ve zihnimiz arasındaki bağlantı, ruh halimiz ya da yemek yeme alışkanlıklarımız gibi pek çok şeyi etkiliyor.

Vücudunuz ve Zihniniz Arasındaki Bağlantıyı Keşfedin

 

 

 Vücudunuz ile zihniniz arasındaki bağlantıyı keşfedebileceğiniz ve kullanabileceğiniz 10 ipucunu yazdık.

1. Daha az yemek yemek için baskın olmayan elinizi kullanın

 

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Atıştırmayı seviyorsanız ve bazen kendinizi durduramıyorsanız bunu kontrol etmenin harika bir yolu var. Baskın olmayan elinizle yemeye çalışın. Zorlandığınız için ve çok daha yavaş hareket edeceğiniz için daha az yiyeceksiniz.

 

2. Diş ağrısı için elinize buz koyun

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Yapılan bir araştırmaya göre, ağrıyan diş ile aynı tarafta olan elin başparmağı ve işaret parmağı arasına yapacağınız biz buz kompresi diş ağrınızı büyük ölçüde azaltır.

3. Öğrenmeyi pekiştirmek için ders çalıştıktan sonra uyuyun

 

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Pek çoğumuz bilgileri akılda tutma konusunda büyük sorun yaşıyoruz. Ancak yapılan araştırmalara göre yeni bir şey öğrendikten hemen sonra uykuya dalarsanız, edindiğiniz bilgiler çok daha akılda kalıcı oluyor. Çünkü zihin uyku sırasında dinleniyor ve bilgileri işleyebiliyor.

4. Konsantre olmak için sakız çiğneyin

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Araştırmacılar; sakızın, okuma gibi sürekli konsantrasyon gerektiren görevlere daha uzun süre odaklanmanıza yardımcı olduğunu öne sürüyor.

5. Bazı davranışlar stresinizi azaltabilir

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Stresli veya kötü bir ruh halinde iseniz, bir kalemi dişleriniz arasında sıkıştırın. Psikoloji alanında yapılan bir araştırmaya göre, kalem ya da yemek çubuğu gibi nesneler dişler arasında sıkıştırarak tutmanın stres seviyesini azalttığı belirlendi.

6. Sizi tedirgin eden bir görüşme ya da sınav öncesinde rahatlamak için duygularınızı yazın

 


Chicago Üniversitesi’nden araştırmacılar endişeli ya da gergin hissettiğinizde duygularınızı yazmanın zihninizi rahatlatacağını söylüyor.

7. Daha iyi duymak için sağ kulağınızla dinleyin


Gündelik yaşamda pek çok ses duyuyoruz. Özellikle metropollerde insanların, araçların sesleri yani arka plandaki sesler duyduklarımızı tam olarak algılayamamıza neden oluyor. Yapılan bir çalışma hem çocukların hem de yetişkinlerin sağ kulaklarıyla daha iyi duyduğunu gösteriyor.

8. Yemek saatlerinizi düzenleyerek jet lag’tan kaçının

 


Birçok insanın jet lag yaşıyor. Ancak araştırmalar, bundan kaçmanın bir yolunu öneriyor. Yöntem oldukça basit; seyahat ettiğiniz saat dilimine bakılmaksızın yemek zamanlarınızı düzenleyin, her zaman her gün aynı saatte yiyin.

 

9. Daha verimli olabilmek için büyük projeleri küçük parçalara ayırın


Uzmanlar, herhangi bir görevi daha küçük parçalara ayırdığınızda o konuda daha fazla başarılı olabileceğinizi söylüyor. Ardından ise bu küçük parçaları sıralamalı ve küçük görevlerinizi yapmak için bir zaman çizelgesi oluşturmalısınız.

 

10. Zamanı daha iyi değerlendirmek için önce en zor işinizden başlayın


Genellikle işlerimizi sıralarken, daha kolay ve daha zevkli işlerle başlama eğilimindeyiz. Ancak bu durum verimliliğimizi kötü etkiliyor. Bir çalışma ise bunun tersini yapmamız gerektiğini öneriyor. Önce en zor işi yaparsanız gün içindeki verimliliğiniz artar.

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