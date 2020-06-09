Vişnenin bilinmeyen faydaları

Vişnenin faydaları, market ve pazar tezgahlarında yerini almaya başlayınca merak edilmeye başlandı.

Yaz meyvelerin en çok sevilen meyvelerinden biri olan vişnenin faydalarını sizler için araştırıp, bir araya getirdik. Vişnenin faydalarını merak ediyorsanız, işte vişnenin faydaları…

Vişne fitokimyasallar (hastalıklarla mücadele eden bitki bileşikleri), antioksidanlar ve C vitamini gibi önemli besinler içermektedir. Bu küçük kırmızı meyve, kanserin önlenmesi için yararlıdır, iltihabı azaltır, kalp sağlığını geliştirir.

Yaz aylarında donmuş vişnenin kış aylarında kullanılması oldukça sağlıklıdır. Şaşırtıcı olan şey donmuş vişneler besin değerinin hiçbirini kaybetmez. Vişne, enflamasyonu kesen, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip, kalp sağlığını destekleyen ve hatta kanserle mücadele eden bileşiklerle doludur. Bu bileşikler de tümörlerin büyümesini inhibe ettiği ve kanser hücrelerini sağlıklı olanlara zarar vermeden öldürdüğü görülen, kersetin ve ellagik asittir. Bu sunmuş olduğu faydalarının yanında vişnenin kalori miktarı da oldukça düşüktür.

Vişne tüketmek, kandaki ürik asit seviyelerini düşürür, bu da gutun önlenmesine yardımcı olur . Aslında, vişne suyu gut ağrısı için mükemmel bir doğal çözümdür. Ayrıca meme kanserini önlemeye yardımcı olabilecek çok iyi bir melatonin kaynağı olarak da bilinir. Yazın en sağlıklı meyvelerinden biri olan vişnenin faydalarını sizler için araştırdık. işte vişnenin sağlığımıza olan faydaları…

Antioksidan zengini meyve: Vişne kırmızı meyveler grubunda yer almaktadır. Kırmızı meyve ve sebzeler, antioksidanlar bakımından zengindir. Fitokimyasallar, parlak renkli meyve ve sebzeleri renkli renkleriyle verir. Antosiyaninler, özellikle, sağlıklı dolaşımını teşvik eder, uygun sinir fonksiyonunu sağlar ve kanser karşıtı özellikler sunar. Mart 2002'de "Beslenme Dergisi" nde yayınlanan bir araştırmaya göre, araştırmacılar en çok antioksidan içeren bitkilerin Rosaceae familyasının üyelerini (vişne, böğürtlen, çilek, ahududu) içerdiğini bulmuşlardır. Vişne, antioksidan C vitaminin sağlıklı bir dozunu sunar. C vitamini, güçlü bir bağışıklık sistemi için gereklidir ve kolajen sentezinde ve aynı zamanda yara iyileşmesinde rol oynar.

Kanseri önler: Vitamin C ve antosiyaninlere ek olarak, vişne, çok sayıda araştırma çalışmasında (kansere yol açan) üç hastalıkla mücadele eden kimyasallarla yüklüdür. Bu güçlü kimyasallar arasında perilil alkol, limonen ve ellagik asit bulunur. Sadece kiraz her üç kimyasal maddeyi içerir. Özellikle meme, akciğer, karaciğer, deri ve kolon kanserine karşı koruyucudurlar. Aslında, farelerde intestinal tümör gelişimini inhibe etmek için antosiyaninlerinin potansiyelini test etmek üzere tasarlanan bir deneyi, Mayıs 2003'te "Kanser Mektupları" adlı bir kitapta yayınlamışlardır. Araştırmacılar, vişne tüketen farelerin önemli ölçüde daha az ve daha küçük adenomlara sahip olduğunu bulmuştur. Kiraz tüketen farelerde kolon kanseri hücre büyümesinin hızlı bir şekilde azaldığı görülmüştür.7

Gece rahat uyumanızı sağlar: Gece yatmadan önce tüketilen bir kase vişne veya 1 bardak vişne suyu rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olmaktadır. Çünkü vişne doğal olarak uykudan sorumlu bir hormon olan melatonin açısından zengindir. Araştırmalar, vişnenin takviye edilmesinin melatonin seviyelerini arttırdığını ve uyku kalitesini ve süresinin uzamasına yardımcı olduğunu göstermektedir.8

Artrit ve gut belirtilerini azaltabilir: Vişnenin sıklıkla eklem ağrısı ve iltihaplanma gibi artrit semptomlarını azalttığı iddia edilir. Yapılan bir çalışmada vişne ve vişne suyunun en sık görülen artrit tipi olan osteoartritli kadınlarda inflamasyonu azalttığı gözlemlenmiştir.

Parkinson ve Alzheimer hastalığını önler: Parkinson ve Alzheimer gibi dejeneratif beyin bozukluklarının kısmen oksidatif strese neden olduğu düşünülmektedir. Vişne ve vişne suyunun, büyük miktarlarda antioksidanlar ve beyin hücreleri üzerinde koruyucu etkileri olabilecek diğer yararlı bitki bileşikleri içerdiği bilinmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Vişnenin en önemli faydalarından birisi de bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması oldukça önemlidir. Bağışıklık sistemi vücudumuzda herhangi bir hastalığın gelişmesine engel olmaktadır. Vişne bağışıklık sisteminize bir destek sunmak için kanıtlanmış birçok vitamin, mineral ve faydalı bitki bileşenleri içermektedir.