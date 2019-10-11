Uzmanların önerdiği çocuk büyütme yöntemleri

ÇOCUĞUNUZLA VAKİT GEÇİRİN:
Çocuklarınızın problemlerini dinleyip yapmaktan zevk aldığı hobilere ilgi göstermelisiniz. En önemlisi de konuşurken çocuğunuzu sakın geçiştirmeyin, onu büyük dikkatle dinleyin
DEĞERLİ OLDUĞUNU SÖYLEYİN:
Sizin için ne kadar değerli olduğunu göstermek bazen yeterli olmayabilir. Sevginizi hissettirmekle beraber bunu ona söylemeniz gerekir.
SORUNLARDAN KAÇIŞ ÇÖZÜM DEĞİL:
Mesela çocuğunuz artık futbol oynamak istemediğini söylerse çocuğunuza bunun nedenini sorun ve sorumluluklarını anlatmasını isteyin.
HER GÜN ÇOCUĞUNUZDAN YARDIM İSTEYİN VE TEŞEKKÜR EDİN:
Yapılan araştırmalar minnet gösteren bireylerin merhametli olduğunu, daha cömert ve yardımcı olduğunu gösteriyor. Psikologlar çocuğunuz yardım ettiği zaman onları ödüllendirmenizi tavsiye ediyor.
OLUMSUZ DÜŞÜNMESİNİ ÖNLEYİN: Çocuğunuzun sinir, utanma, kıskançlık, inat gibi olumsuz duygularla mücadele etmesini sağlayarak iç çatışmalarını çözmesinde yardımcı olmuş olursunuz.
DÜNYANIN NE KADAR KAPSAMLI OLDUĞUNU ONA GÖSTERİN:
Araştırmalara göre hemen hemen her çocuk yalnızca aile ve arkadaşlarının olduğu küçük dünyalara ilgi gösteriyor. Bu sınırlı dünyalarının dışına çıkıp başka insanlar ve olaylar ile tanışmaları önemlidir.
Uzmanlar şöyle söylüyor:
Çocuğunuzu kibar, şefkatli ve merhametli yetiştirmek kolay değildir. Fakat bunu hepimiz başarabiliriz. Dünyadaki hiçbir şey size bu başarının verdiği mutluluğu veremeyecek.