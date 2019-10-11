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Uzmanların önerdiği çocuk büyütme yöntemleri

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Çocuğunuzun ilerleyen dönemlerde iyi ve karakterli birey olması için uzmanların önerdiği çocuk büyütme yöntemlerinden bazıları şunlar..

Uzmanların önerdiği çocuk büyütme yöntemleri
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 ÇOCUĞUNUZLA VAKİT GEÇİRİN:

Çocuklarınızın problemlerini dinleyip yapmaktan zevk aldığı hobilere ilgi göstermelisiniz. En önemlisi de konuşurken çocuğunuzu sakın geçiştirmeyin, onu büyük dikkatle dinleyin

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 DEĞERLİ OLDUĞUNU SÖYLEYİN:

Sizin için ne kadar değerli olduğunu göstermek bazen yeterli olmayabilir. Sevginizi hissettirmekle beraber bunu ona söylemeniz gerekir.

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SORUNLARDAN KAÇIŞ ÇÖZÜM DEĞİL:

Mesela çocuğunuz artık futbol oynamak istemediğini söylerse çocuğunuza bunun nedenini sorun ve sorumluluklarını anlatmasını isteyin.

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 HER GÜN ÇOCUĞUNUZDAN YARDIM İSTEYİN VE TEŞEKKÜR EDİN:

Yapılan araştırmalar minnet gösteren bireylerin merhametli olduğunu, daha cömert ve yardımcı olduğunu gösteriyor. Psikologlar çocuğunuz yardım ettiği zaman onları ödüllendirmenizi tavsiye ediyor.

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 OLUMSUZ DÜŞÜNMESİNİ ÖNLEYİN: Çocuğunuzun sinir, utanma, kıskançlık, inat gibi olumsuz duygularla mücadele etmesini sağlayarak iç çatışmalarını çözmesinde yardımcı olmuş olursunuz.

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 DÜNYANIN NE KADAR KAPSAMLI OLDUĞUNU ONA GÖSTERİN:

Araştırmalara göre hemen hemen her çocuk yalnızca aile ve arkadaşlarının olduğu küçük dünyalara ilgi gösteriyor. Bu sınırlı dünyalarının dışına çıkıp başka insanlar ve olaylar ile tanışmaları önemlidir.

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Uzmanlar şöyle söylüyor:

Çocuğunuzu kibar, şefkatli ve merhametli yetiştirmek kolay değildir. Fakat bunu hepimiz başarabiliriz. Dünyadaki hiçbir şey size bu başarının verdiği mutluluğu veremeyecek.

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