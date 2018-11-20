Uzaktan ilişki yürütmek için 15 ipucu

Sevgiliniz eğitim için yurt dışına mı gitti? Eşiniz uzun bir süreliğine iş yüzünden başka bir şehirde mi olacak? Mesafelerin ilişkinize zarar vermesine izin vermeyin! Sevdiği kişiden bir süre ayrı kalacaklar için uzaktan ilişki yürütmenin 15 sırrını paylaşıyoruz. İşte partnerinizle aranızdaki mesafeleri kısaltacak 15 ipucu...

Günlük, haftalık programlarından haberdar olun

Böylelikle ne günler sıkıntılı olabileceklerini, ne günler boş vakitleri olduğunu bileceksiniz. Bu şekilde iletişiminizin kalitesi daha yüksek olacak. Hem boşuna cevapsıza düşmezsiniz!

Karşılıklı ziyaretler yapın

Önünde sonunda, sevdiklerinizin yanında bulunmak, onlara sarılabilmek ve kahkahalarını yanınızda duymak kadar tatmin edici bir his yok. Bu vesileyle yeni şehirler görebilir, yeni ritüeller oluşturabilirsiniz. Tabi sürpriz bir ziyaret yapmayı planlıyorsanz, karşı tarafın boş zamanı olduğundan emin olun!

Gündelik konuşmaları es geçmeyin

Yazılı, sesli, görüntülü bu size kalmış. Ama eve dönünce ''günün nasıl geçti' muhabbeti yapmak insanları birbirine yakınlaştırıyor. Ne de olsa yakınlık genelde ufak detaylarda ve ortak tecrübelerde saklı.

Ama abartmayın

Burada çocuğunun üniversiteden döneceği günü pencerede bekleyen annelere, öbür yarısı yanında olmayan aşıklara sesleniyoruz. Bağı korumak önemli ama ikinizin de kendi hayatları var ve fazla konuşmak, ters tepip özleminizi daha da depreştirebilir

Seyahate çıkın, aklınızı başka işlerle meşgul tutun

İki taraf da bu ayrı olunan zamanı keşfetmek istediği yerleri görme, denemek istediği ilginç şeyleri yapma fırsatı olarak görebilir. Hem böylelikle kafanız özlemeye gitmez. Türkiye'den uzakta olan için bu daha da net. Yeni bir ülke, seçilebilecek bol bol yeni rota. Ama Türkiye'dekiler de fark edecekler ki, güzel ülkemizde görülmeyi bekleyen o kadar şey var ki!

Ortak ilgi alanlarınızı kullanın

Game of Thrones mu izliyorsunuz mesela? Bölümleri ''beraber'' izleyin. Bir yandan izlerken, yan yanaymış gibi görüşlerinizi paylaşın. Futbolla ilgileniyorsanız birkaç kişi ''fantasy league'' olayına girebilirsiniz. Oscar, Emmy gibi ödül törenlerini takip edip konuşabilirsiniz. Hobiler ve gelenekler insanları birbirine bağlıyor ve eğlenmek için güzel fırsatlar oluşturuyor.

Uzun vadeli hedefler belirleyin

Bu özellikle daha taze aşıklar için önemli olsa da, aileler için de önemli. Ortak bir hedefe doğru ilerlemek zamanın daha hızlı geçmesini sağlayacak.

Birlikte bir tatil planlayın

Mesela güneyde bir yaz tatili. Ya da birkaç günlüğüne Paris... Keyifli bir tatilin yanı sıra, birlikte heveslenip plan yapıp, sabırsızlanacağınız bir şey olmuş olacak.

Sosyal medyanın değerini küçümsemeyin

Hayatlar artık internette de yaşanıyor. Fotoğraflarınızı paylaşın, altında birlikte şakalaşın, birbirinizin tecrübelerine ortak olun. Gerçek olarak aynı yaşamın içinde bulunmanın yerini hiçbir şey almasa da sosyal medyada aynı hayatı yaşayabilirsiniz!

Görüntülü konuşun

Skype, FaceTime gibi programlar sayesinde mesafe diye birşey pek kalmadı. Sevdiğiniz kişiyi gülerken görmek, sadece kameradan da olsa, gününüzü aydınlatacak bir an.

Nostalji yapın

''Hatırlıyor musun'' gibi cümlelerle başlayan hikayeler genelde muhabbeti güzel yerlere götürüyor. İlk el ele tutuştuğunuz kafe olsun, ilk tanıştığınız okulun koridorları olsun, bu tarz muhabbetler neden bu zorlu mesafelere katlandığınızı bir kez daha size gösterecek.

Beklentilerinizi kontrol edin

Herşeyin mükemmel olmasını beklemeyin; çünkü böyle düşünmek çıkacak pürüzleri gözünüzde büyütecek. Sevdiklerinizle aynı yerdeyken nasıl sorunsuz değilseniz, uzak mesafede de bunu beklemeyin. Hem hayat acısıyla tatlısıyla paylaşınca güzel, öyle değil mi?

Kendinizi yalnız hissedeceğiniz günlerin olduğunu kabullenin

Ne dersek diyelim, mesafelerin zor olduğu bir gerçek... Bazen üzgün olacaksınız, bu çok doğal. Ama üzülmek de güzeldir bazen, insanın sıkıntısını alabilir. Hem bu gerçekten sevdiğinizi gösteriyor. Hem güzel olan herşey biraz zor değil midir?

Birbirinize kartpostal veya mektup yollayın

Elle birşeyler yazmanın, ne dersek diyelim, ayrı bir değeri var. Bunun yanı sıra, saklayabileceğiniz bir hatıra olmuş olacak.

Ona destek olun

Bu süreçte birbirinizin en büyük yardımcısı olacaksınız. Onu sizin kadar anlayan kim var?