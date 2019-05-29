Uyuyarak Güzelleşebilmek İçin Yapmanız Gereken 7 Basit Şey

Güzellikten kastımız elbette cilt bakımı ve güzelliği. Çoğu zaman cildimiz ne kadar sağlıklı ve güzel olursa kendimizi o kadar iyi hissediyoruz.

Peki sağlıklı bir cilde kavuşmanın en büyük sırrı pahalı kremler ya da güzellik salonlarında harcanan saatler mi yoksa derin bir uyku mu diye sorsak ne cevap verirdiniz? Uykunun cilt güzelliğinde tahmin ettiğinizden çok daha fazla etkisi var. Ayrıca uyku içsel iyileşmenin de en büyük sırrı. Biz de sizlere günlük cilt bakım rutininizi ihmal etmeden, sağlıklı bir uykuyla daha sağlıklı ve ışıldayan bir cilde kavuşmanın yollarını anlatacağız…

Uyku cildinize nasıl etki eder?

Uyku vücudun kendini onardığı zaman dilimidir. Yani uyku süresi ne kadar kısa olursa vücudunuz kendini o kadar az onarabilir. Uyku sırasında cildinizdeki kan akışı hızlanır ve organlar kendini tamir etmeye başlar. Aynı zamanda kırışıklıkları azaltarak UV ışınlarına maruz kalan cildi onarır.

Çoğu zaman uykusuz kaldığınız gecelerin sabahında cildinizin pek de iyi görünmediğini, göz altı torbalarınızın çıktığını ve solgun göründüğünüzü fark edebilirsiniz. Üstelik sürekli düzensiz uyuyan kişilerde bu belirtiler kalıcı hale gelmeye başlar. İşte uyurken cildinizi rahatlatmak ve daha sağlıklı olmasını sağlamak için yapabileceğiniz şeyler…

1. Tam bir gece uykusu alın

Sağlıklı bir cildin ilk adımı sağlıklı ve tam bir gece uykusu. Bir yetişkinin uyuması gereken ortalama sürenin 7-9 saat olduğunu artık neredeyse herkes biliyor. Eğer daha az ya da daha fazla uyuyorsanız önce bu aralıklarda uyumaya dikkat edin.

2. Yüzünüzü yatmadan önce mutlaka yıkayın

Cildinizin kendini onarabilmesi için uykunun oldukça kesin ve etkili bir yol olduğunu biliyoruz. Ancak kirli bir ciltle uyumak cildinizin görüntüsünün zamanla bozulmasına neden olacaktır. Yüzünüzü her gece temizlemek sabah temizlemekten çok daha fazla önemlidir. Bu aşamada pahalı ürünler kullanmanıza ya da sert bir peeling uygulamanıza gerek yok. Cildinize uyumlu bir sabun ya da cilt temizleyiciyle yüzünüzü yıkamanız kirlerden arınması için yeterli olacaktır.

3. Yatmadan önce nemlendirici sürün

Yıkadığınız cildinizin kurumasını önlemek için mutlaka nemlendirici kullanın. Kuruluğun cildin en büyük düşmanı olduğunu unutmayın. Siz uyurken nemlendirici cilt onarımına yardım edecektir. Bu aşamada da pahalı ürünler değil cildinizi nemlendirmeye yetecek iyi bir nemlendirici ya da yağ etkili olacaktır.

4. Sırtüstü yatın ya da özel bir yastık kılıfı kullanın

Yastık kılıfı çoğu zaman göz ardı edilse de aslında cilt sağlığında önemli bir yeri var. Günün üçte birinde yüzünüzün üstünde durduğunu düşünürsek işe yastığınız ve yastık kılıfınızdan başlayabilirsiniz. Yüzdeki bazı kırışıklıklarda uykunun ve yastık kılıfının etkili olduğu biliniyor. Bu yüzden özellikle sert, kabarık ve gözenekli kılıflar tercih etmekten kaçının. Saten ve ipek kumaşlar cilde en az zarar veren kumaşlardır.

5. Baş kısmını yükseltin

Baş kısmının yüksek olması horlama, asit reflü ve burun tıkanıklığı gibi pek çok konuda olumlu etki ediyor. Bu da daha sağlıklı ve derin uyumayı sağladığını gösteriyor. Derin ve kaliteli bir uyku da vücudun tamamen onarım sürece geçebilmesini kolaylaştırıyor. Diğer yandan başın yüksekte olması, kan akışını artırıyor ve kanın toplanmasını önlüyor. Bu da göz torbaları ve morluklarının azalmasını sağlıyor.

6. Uyurken cildinize güneş gelmesini önleyin

Eğer güneş ışığıyla uyanmayı seviyorsanız bu alışkanlığınızdan vazgeçmeniz gerekecek. Çünkü uyurken cilde güneş gelmesi kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Ayrıca ışıklı ve aydınlık bir odada uyumak uykuyu ve uyku ritmini bozuyor. Bazı araştırmalar aydınlık ortamda uyumanın vücudun derin uykuya geçmesini engellediği ve cilt kendini onaramadığı için pek çok ciddi hastalığa davetiye çıkardığını gösteriyor.

7. Başucunuza bir bardak su koyun

Cilt ihtiyacı olan nemi yalnızca kremlerden değil sudan da alır. Cildi içten nemlendirmek de oldukça önemlidir. Bu yüzden gün içinde bol su içmeye ve uyumadan önce başucunuza su koymaya özen gösterin. Mümkünse uyumadan önce mutlaka bir bardak su için.