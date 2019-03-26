Uyumadan önce nelerden uzak durmalıyız?

Sosyal medyada takılmak:

Uyumadan önce sosyal medyada gezinmek veya takılmak kaliteli uykuyu etkiler. Elektronik aletler, vücudunuzun melatonin üretimini engel olur. Sağlıklı ve kesintisiz bir uyku için mutlaka yatmadan önce bilgisayar, cep telefonlarından uzak durmak gerekir.

Kahve tüketmek:

Kafein bazlı içecekler ve yiyecekleri yatmadan önce tüketmeniz, uykuya rahat bir şekilde dalmanızı engeller. Eğer kafeinli içeceklerin uykunuzu etkilemediğini düşünüyorsanız, kendi vücudunuz üzerinde deney yaparak bunu deneyebilirsiniz.

Son birkaç e-maili yatakta göndermek:

İş yerinizde yeterince stresli bir çalışma hayatı yaşayabilirsiniz. Eve gittiğinizde veya yatmadan önce yorganın altından e-mail atmanın size hiçbir faydası olmayacaktır. Yatak odası, rahatlamanız gereken bir alan unutmayın.

Çok fazla su içmek:

Uyumadan önce çok fazla su tüketimi, tuvalete çıkmanızı sağlayacak ve bu durumda tam uykunuzun en güzel kısmında sizi yataktan kaldırmak zorunda kalacaktır. O yüzden yatmadan bir-iki saat önce su tüketimini bırakın.

Şeker tüketimi:

Trans yağ ve rafine şeker oranı yüksek gıdalar doğrudan uyku kalitenizi etkiler. Gün boyunca ne kadar çok şeker tüketirseniz, gecenin ortasında o kadar sık ​​uyanırsınız.

Baharatlı yiyecekler tüketmek:

Yatmaya yakın baharatlı ve yağlı yiyecekler tüketmek reflüye yol açabilir. Akşam öğünlerini mide ve mide asidinizin aşırı doz çalışmaması biraz sakin yapmanızda fayda var.

Odanızı çok ısıtmak:

Çok sıcak ve çok soğuk bir odada uyumanız mümkün değildir. Yatak odanızın olması gereken ideal sıcaklığı 18 derecedir. Bu duruma dikkat etmekte fayda var.

Ağır antremanlar yapmak:

Egzersizin faydalarını bilmeyenimiz yok, ama uykudan iki saat önce zorluk derecesi çok yüksek egzersizler yapmaktan kaçınmakta fayda var. Rahatlatıcı egzersizler uykunuzu etkilemeyebilir ancak yüksek tempolu, zorluk derecesi yüksek egzersizler uykunuzu derinden etkileyebilir.