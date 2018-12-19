Uykusuzluğun Önüne Geçmek İçin Yapılabilecek 10 Şey

1964’te, Randy Gardner 11 gün ve 25 dakika uyanık kalarak, en uzun süre uykusuz kalan insan rekorunu kırmıştı… Bu sayı çok fazla olabilir evet, ancak çoğumuz hayatımızın farklı dönemlerinde uykusuzluk problemi yaşıyoruz. Uyku yoksunluğu, bedeni ve zihni olumsuz etkilemekle beraber birçok probleme de yol açtığı için bununla nasıl savaşabileceğinize beraber bakalım!

1. Doğru uyku pozisyonunu seçin

Sırtüstü







Sırtüstü uyumak, uykusuzlukla savaşmanın en iyi yollarından biridir. Çünkü başınız, boynunuz ve omurganızın nötr bir pozisyonda dinlenmesini sağlar. Bu uyku pozisyonu en az tercih edilenlerden ancak uzmanlar sağlıklı bir uyku için bu pozisyonu öneriyorlar.

Cenin pozisyonu







En popüler uyku pozisyonudur, istatistiklere göre yetişkinlerin yüzde 41’i bu pozisyonda uyuyorlar. Ancak bu pozisyon nefes almayı kısıtlayabilir, sabahları eklem veya sırt ağrısı hissetmenize neden olabilir. Yine de hamileler için en uygun pozisyon budur, dolaşımın iyileşmesini sağlar.

Yüzüstü



Uyumak için en kötü pozisyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu pozisyonda uyumak omurga etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine, sonrasında da omurgada zedelenmelere ve fıtık gibi sonuçları ortaya çıkarıyor

2. Yatağınızı değiştirin



Kötü bir yatak da uykusuzluk sorunlarınızdan sorumlu olabilir. Uzmanlar, yatağınız 7 yaşından fazla ise vücudunuzu düzgün bir şekilde destekleyip desteklemediğini görmek için kontrol etmeli, gerekiyorsa yatağınızı değiştirmelisiniz.

Peki, doğru bir yatak nasıl olmalıdır?

Vücudun S şeklini korumalı, ne çok sert ne çok yumuşak olmalı; baş, sırt, bel, boyun ve diz bölgelerini desteklemelidir. Aynı zamanda vücut ısınızı korumalıdır, terlemeyi ve üşümeyi önlemelidir.

3. Günlük tutmak



Düşüncelerinizden kurtulamamak, kaygı düzeyinizi artırabilir ve uykuya dalmanızı önleyebilir. Yatmadan önce, gün içinde başınıza gelen tüm olumlu durumları/olayları yazmak için 15 dakikanızı ayırın. Bu teknik, iyi şeylere konsantre olmanıza, stres ve kaygı düzeyinizi azaltmanıza ve uykunuzun süresini ve kalitesini arttırmanıza yardımcı olabilir.

4. Kestirmeyi azaltın



Birçoğumuz gündüz vaktinde kestirmenin önceki gece kaçırdığımız uykuyu almanın iyi bir yolu olduğunu düşünüyoruz, ama bu maalesef işe yaramıyor. Kestirmek uyku kalitesini azaltabiliyor. Araştırmalar, 2 saatten fazla süren ve akşam 6 ile 9 arasında yapılan kestirmelerin uyku kalitesini düşürdüğünü gösteriyor.

5. Saat

Zamanın geçişini izlemek, sadece gerginliğinizi ve endişenizi artıracak ve uykuya dalmanızı önleyecektir. Saatinizi ve alarmınızı göremeyeceğiniz bir yere saklayın, rahatsız edici sesler veya ışıklar olmadan yatak odanızda rahatlatıcı bir atmosfer yaratmaya çalışın.

6. Yoga nefes egzersizleri

Şu adımları deneyebilirsiniz:

1. Rahatça oturun. Başparmağınızı sağ burun deliğine ve yüzük parmağınızı sol burun deliğine yerleştirin.

2.Sağ burun deliğini kapatın ve sol burun deliğinden derin nefes alın. Nefesi nazikçe koruyun ve sonra sağ burun deliğinden nefes verin.

3.Sonra, sağ burun deliğinden nefes alın ve sol burun deliğinden nefes verin. Bu döngüyü yaklaşık 9 kere tekrarlayın!

7. Beslenme

Uykusuzlukla savaşacak yiyecekler tüketin!

Vücüdunuzdaki düşük magnezyum seviyesi, uykuya dalmanızı zorlaştırıyor olabilir. Bu nedenle ıspanak, fındık, avokado gibi ürünlerde bulunan magnezyum, sinir ve kasları rahatlatır. Aynı zamanda magnezyum, genellikle gece uyanmasına neden olan bacak kramplarını önlemeye yardımcı olur.

8. Hayal

Yatakta, kendinizi rahat, mutlu ve güvenli hissettirecek bir yer düşünün. Bu hoş atmosferde kendinizi şımartın, endişelerinizi ve stresinizi bırakın.

9. Uykuya dalmak yerine uyanık kalmaya çalışın

Bu tuhaf görünebilir, ama uyanık kalmaya çalışmak, uykuya dalmanın daha kolay olmasına yardımcı olabilir. Bu teknik, uykuya dalmaya çalışırken endişeli hissetmek yerine uyanık kalmaya odaklanmaktan ibarettir. Bir kitap okumayı veya müzik dinlemeyi deneyin!

10. Elektronik cihazlar

Gece geç saatlerde elektronik cihazların kullanılması uykunun düşmanıdır: TV seyretmek, video oyunları oynamak, cep telefonuyla sosyal medyada oyalanmak uyumanızı zorlaştırır.