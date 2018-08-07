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Uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğu keşfedildi

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Belçika'da yapılan bir araştırma, beynin uykudayken de sesleri algıladığını ancak öğrenmenin sınırlı olduğunu ortaya çıkardı.

Uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğu keşfedildi
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Belçikalı bilim adamları, uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

ULB Nörobilim Enstitüsünde görevli uzmanların yaptığı araştırmada, beynin uyanıkken olduğu gibi uykudayken de sesleri algılamayı sürdürdüğü, öte yandan sesleri birimlerine göre gruplandırmayı başaramadığı görüldü. 

Philippe Peigneux liderliğindeki araştırmada, uykudayken bir dizi sesi istatistiki öğrenmenin mümkün olup olmadığını ortaya koyacak biçimde, deneklerin serebral akviteleri, manyetoensefalografi (MEG) ile incelendi. 

Deneklerin beyninde uykudayken tekil seslere MEG yanıtı tespit edilirken, uyanıkken olduğu gibi istatistiki ses kümelenmesini yansıtan bir veriye rastlanmadı.

Araştırmayla ilgili ayrıntılar, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

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