Uyku hakkındaki şehir efsaneleri

Hepimizin ihtiyaç duyduğu ve çoğu kez yeteri kadar alamadığımızdan şikayetçi olduğumuz uyku hakkında çeşitli şehir efsaneleri vardır. Bunlardan en bilinenleri ise ideal uyku sürecinin 8 saat olması ve kahvenin uyku kaçırdığıdır. Peki bunlar gerçekten doğru mu? İngiliz basınında yer alan habere göre bunlar birer şehir efsanesi olabilir. Örneğin, uyku uzmanı Dr. Neil Stanley'e göre 8 saatlik uyku herkes için gerekli değil. Kişi ideal uyku saatini bedenini dinleyerek almalı. İşte uyku hakkında doğru olduğuna inandığımız, kimisi doğru olan şehir efsaneleri...

Herkesin 8 saatlik uykuya ihtiyacı vardır

YANLIŞ - Dr. Stanley'e göre bu tamamen bir mit ve ortalama bir değer olmaktan öteye gidemez, çünkü herkesin uyku ihtiyacı farklıdır ve bunun için yapılacak en iyi şey kişinin kendini dinleyerek kaarar vermesidir.

Uykuya dalabilmek için kişinin zihnini boşaltması gerekir

DOĞRU - Dr. Stanley bunun kesinlikle doğru olduğunu savunarak uykuya dalabilmek için gerekli olan 3 şeyi sıraladı: kişinin kolaylıkla uykuya dalabilmesine yardımcı olan sade bir yatak odası, rahatlamış bir vücut ve boş bir zihin.

Uykudan önce kahve içmek uyku kaçırıyor

YANLIŞ - Kimi insanların kafeine karşı aşırı hassasiyet duyduğunu ifade eden Dr. Neil Stanley, bunun yine de doğru olmadığını ifade ederek kişinin kendisini takip ederek buna karar vermesi gerektiğini savunuyor.

Yaşlandıkça uykuya daha az ihtiyaç duyuluyor

YANLIŞ - Uyku düzeni yirmili yaşlarında başında şekilleniyor ve bu düzen yaş aldıkça değişmiyor. Yaşla birlikte değişen ise ihtiyacımız olan uykuyu alabilme kabiliyetimizdir. Yaşlenırken, uykumuz daha hafif olmaya başlıyor, bu yüzden gece daha kolay uyanıyor ve bir kez uyanınca uykuya kolay kolay geri dönemiyoruz.

Gençler uykuya yetişkinlerden daha çok ihtiyaç duyuyor

DOĞRU - Gençlerin özellikle ergenlik çağında yetişkinlere kıyasla uykuya daha fazla ihtiyacı var çünkü ergenlik döneminde yaşanan fiziksel ve duygusal değişikliklerde uyku önemlidir. Dahası, gençlerin sirkadiyenritimlerinde bu süreçte değişiklikler olması nedeniyle yetişkinlerden daha erken uyku moduna geçmeleri gerekiyor.

Hastayken uyumak yerine direnmek gerekiyor

YANLIŞ - Hastayken dinlenmek yerine hastalığı geçiştirip hastalığa karşı direnmek doğru bilinen en yaygın yanlışlardan biri. Hastayken vücudun dinlenmeye ihtiyacı vardır ve özellikle bu dönemde alınan kaliteli bir uyku hastalığı yenmekte en iyi silahtır.

Haftasonu daha çok uyuyarak haftaiçi yorgunluğu telafi edilebilir

YANLIŞ - Haftada bir veya daha fazla kez kalitesiz bir gece uykusu yaşıyorsanuz bu ertesi gün ya da haftasonu daha fazla uyuyarak telafi edemzsiniz.

Uyku pozisyonunuz kişiliğinizi ele veriyor

YANLIŞ - Kişi uyku esnasında 12 ile 20 arası farklı pozisyona giriyor. Dolayısıyla uykuya dalarken alıştığınız pozisyon sizin kişiliğiniz hakkında bilgi veremez. Dahası, uzmanlar bununla ilgili herhangi bir kolerasyon bulamadı.

Mavi ışıktan kaçınmak kaliteli uykuyu beraberinde getirir

DOĞRU - Özellikle akıllı telefonların ve tabletlerin ortama yaydığı mavi ışık, uyku kalitesini en çok etkileyen etmenlerden biridir. Bununla birlikte, beyaz ışığın bulunduğu ortamlar da kalitesiz bir uykuya neden olur. Uzmanlar, özellikle bu iki ışık türünün sürekli uykusuzzluk yaşamaya davetiye çıkardığını söylüyor.