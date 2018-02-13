Uyku hakkındaki şehir efsaneleri

Herkesin 8 saatlik uykuya ihtiyacı vardır
YANLIŞ - Dr. Stanley'e göre bu tamamen bir mit ve ortalama bir değer olmaktan öteye gidemez, çünkü herkesin uyku ihtiyacı farklıdır ve bunun için yapılacak en iyi şey kişinin kendini dinleyerek kaarar vermesidir.
Uykuya dalabilmek için kişinin zihnini boşaltması gerekir
DOĞRU - Dr. Stanley bunun kesinlikle doğru olduğunu savunarak uykuya dalabilmek için gerekli olan 3 şeyi sıraladı: kişinin kolaylıkla uykuya dalabilmesine yardımcı olan sade bir yatak odası, rahatlamış bir vücut ve boş bir zihin.
Uykudan önce kahve içmek uyku kaçırıyor
YANLIŞ - Kimi insanların kafeine karşı aşırı hassasiyet duyduğunu ifade eden Dr. Neil Stanley, bunun yine de doğru olmadığını ifade ederek kişinin kendisini takip ederek buna karar vermesi gerektiğini savunuyor.
Yaşlandıkça uykuya daha az ihtiyaç duyuluyor
YANLIŞ - Uyku düzeni yirmili yaşlarında başında şekilleniyor ve bu düzen yaş aldıkça değişmiyor. Yaşla birlikte değişen ise ihtiyacımız olan uykuyu alabilme kabiliyetimizdir. Yaşlenırken, uykumuz daha hafif olmaya başlıyor, bu yüzden gece daha kolay uyanıyor ve bir kez uyanınca uykuya kolay kolay geri dönemiyoruz.
Gençler uykuya yetişkinlerden daha çok ihtiyaç duyuyor
DOĞRU - Gençlerin özellikle ergenlik çağında yetişkinlere kıyasla uykuya daha fazla ihtiyacı var çünkü ergenlik döneminde yaşanan fiziksel ve duygusal değişikliklerde uyku önemlidir. Dahası, gençlerin sirkadiyenritimlerinde bu süreçte değişiklikler olması nedeniyle yetişkinlerden daha erken uyku moduna geçmeleri gerekiyor.
Hastayken uyumak yerine direnmek gerekiyor
YANLIŞ - Hastayken dinlenmek yerine hastalığı geçiştirip hastalığa karşı direnmek doğru bilinen en yaygın yanlışlardan biri. Hastayken vücudun dinlenmeye ihtiyacı vardır ve özellikle bu dönemde alınan kaliteli bir uyku hastalığı yenmekte en iyi silahtır.
Haftasonu daha çok uyuyarak haftaiçi yorgunluğu telafi edilebilir
YANLIŞ - Haftada bir veya daha fazla kez kalitesiz bir gece uykusu yaşıyorsanuz bu ertesi gün ya da haftasonu daha fazla uyuyarak telafi edemzsiniz.
Uyku pozisyonunuz kişiliğinizi ele veriyor
YANLIŞ - Kişi uyku esnasında 12 ile 20 arası farklı pozisyona giriyor. Dolayısıyla uykuya dalarken alıştığınız pozisyon sizin kişiliğiniz hakkında bilgi veremez. Dahası, uzmanlar bununla ilgili herhangi bir kolerasyon bulamadı.
Mavi ışıktan kaçınmak kaliteli uykuyu beraberinde getirir
DOĞRU - Özellikle akıllı telefonların ve tabletlerin ortama yaydığı mavi ışık, uyku kalitesini en çok etkileyen etmenlerden biridir. Bununla birlikte, beyaz ışığın bulunduğu ortamlar da kalitesiz bir uykuya neden olur. Uzmanlar, özellikle bu iki ışık türünün sürekli uykusuzzluk yaşamaya davetiye çıkardığını söylüyor.