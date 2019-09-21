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Ütü yaparken dikkat edilmesi gerekenler

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Çoğu kadının ütü yapmaktan nefret ettiğini biliyoruz. Peki, vücudumuz da aynı fikirde olabilir mi?

Ütü yaparken dikkat edilmesi gerekenler
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Göğüs Hastalıkları Uzmanları ütü buharına maruz kalmanın sağlık sorunu yaratıp yaratmayacağını anlattı ve ütü yaparken dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

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Alerjik astım hastalarının kapalı ortamda yüksek nem ile temasının astım ataklarını uyarabileceğini belirten uzmanlar, astım hastalarının ütü yapmak gibi nemli ortam yaratan durumlardan kaçınmasını önerdikleri dile getirdi.undefined

Özellikle son dönemde satışa sunulan yoğun buharlı ütülerin riskli olduğuna dikkat çekiyor. Astımı olmayanlar için de yüksek derece nemli ortamlar sorun yaratabiliyor. 

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Astım olmayanların (astım ya da alerjieğilimi de yoksa) kapalı ortamda kalmadıkları ve ütülerin rutin bakımı gerçekleştirdikleri müddetçe sorun yaşamayacağını söyleyen uzmanlar, ütünün her kullanımda temizlenmesinin gerektiğini ve camların açık tutulması gerektiğini belirtiyor.

  

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Nemli ortamın mikroorganizmanın üremesini kolaylaştırdığını ve bu riskten ötürü kapalı ortamda uzun süre kalınmaması gerektiğini sözlerine ekliyor.

ütü yapmak ile ilgili görsel sonucu

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