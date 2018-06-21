Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin

2018 YKS'ye adım adım yaklaştığımız şu günlerde öğrencileri sınav ve üniversite heyecanı sarmış durumda.

YKS elbette yolun sonu değil; bu yüzden öğrencilerin, henüz gerçekleşmemiş bir sınavın getireceği endişe ve kaygının hiçbir şeye faydasının olmadığı bilmesi gerekiyor. Öyleyse bu zorlu süreci nasıl yönetmek lazım? İlk olarak hayatın sınavlar ve sınav sonuçlarıyla sınırlı olmadığını bilmekten öteye geçeceğiz. Yani bu gerçeği kanıksayacağız. İşte ancak o zaman yolumuza daha emin adımlarla ilerleyebiliriz. Öğrenci ya da ebeveyn, bu parolayla yola çıkıldığında kendiniz veya çocuğunuz için en önemli ilk adımı atmış olacaksınız.

Peki son günlerimizi nasıl değerlendirmeliyiz?

Şartları ve koşulları iyi analiz edin

İçinde bulunduğunuz şartları ve koşulları iyi analiz edin; çalışma sürecinizi, geçmiş yılların soru dağılımlarını, soru çıkma ihtimali yüksek konuları belirleyin. Kendinize sade ve uygulanabilir bir program oluşturun. Bu adımdan sonra artık bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Özet ve tekrar yapmayı es geçmeyin

Sınav günü yaklaştığında illaki eksik veya yeterli olmadığınızı düşündüğünüz bazı konular olacaktır. Bu yüzden özet ve tekrar yapmak, eksiklerinizi gidermeniz açısından son derece önemli. Şimdiye kadar işlediğiniz ve soru çözdüğünüz konuların üstünden geçin. Böylece sınava daha hazır bir hale geleceksiniz.

Her gün bir deneme testi çözün

Soru çözmek sadece konuların üzerindeki yeterliliğinizi göstermekle kalmaz. Aynı zamanda bir tecrübedir. Belirli bir tarzdaki soru modelinde yaptığınız bir hatayı tespit etmek, sınavda o hatayı yapmamanız anlamına gelebilir. O yüzden her gün bir deneme çözün ve prova olması açısından denemeleri gerçek sınav saatlerinde uygulayın.

Çıkmış sorular fark yaratır

'Soru çözerken hangi kaynaktan yararlanmalıyım?' sorusunu kendinize sorabilirsiniz. Piyasada birçok faydalı kaynak var. Fakat sınavın yaklaştığı şu günlerde ÖSYM'nin sitesinde yayınladığı geçmiş yılların soru ve çözümlerini unutmayın. Bu pratik soru tarzlarını ve sınav aşinalığınızı artıracaktır. ÖSYM'nin sitesinde yayınladığı geçmiş yılların sorularına ve bu yıl ilk kez uygulanacak YKS örnek sorularına göz atmayı unutmayın.

Hayatınızın rutin akışını bozmayın

Başta beslenme ve uyku düzeniniz olmak üzere hayatınız rutin akışında değişiklikler yapmamaya özen gösterin. Azalan sürenin yarattığı baskı ve gereksiz panik havasını yaşamamak için planlı ve dengeli olmak koşuluyla sosyal etkinliklere, aile ve arkadaşlarınıza zamanlar ayırın.

Ders çalışmayı ne zaman bırakmalıyız?

Çalışmalarınızı ne zaman sonlandıracağınızın cevabını en iyi siz bilirsiniz. Herkes için geçerli ve tutarlı bir kural söz konusu değil. Ancak yıllar içinden gelen öğrenci deneyimleri sınava bir veya iki gün kala çalışmaların bırakılmasının doğru ve yerinde olduğunu, böylesi bir tutumun sınavın yaşamımızdaki gerçek yerini alarak bizleri daha zinde tutacağını gösteriyor.

Birkaç gün kala tüm hazırlıkları tamamlayın

Sınava birkaç gün kala tüm hazırlıklarınızı tamamlamanızda fayda var. Sınav yerinizi görmek, ulaşımla ilgili planlarınızı oluşturmak, sizden istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamak ve sınav günü için rahat kıyafetler hazırlamak gibi teknik hazırlıklarınızı birkaç gün önceden bitirin. Yaşanmasını hiç istemeyeceğiniz ve telafisi zor olacak sürprizlerin böylece önüne geçebilirsiniz.