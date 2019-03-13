Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag

Sosyal medya trendleri çoğu zaman toplumsal faydası olmayan, yalnızca eğlenmek ve insanların birbirine meydan okuması için yayılan şeyler oluyorlar. Ancak son zamanlardan bizi çok heyecanlandıran bir trend var. İnsanlar çöp dolu bir yerin fotoğrafını çekiyor, sonrasında orada bulunan bütün çöpleri topluyor ve oranın yeni halini paylaşıyor.

Bu trendin adı #Trashtag. Bizleri heyecanlandırıyor çünkü ülkemizin doğal güzellikleri adeta çöple kaplı. Bu pislikten kurtulmak ve daha temiz bir çevreye sahip olabilmek için bu trend adeta umut oldu bizlere. Umarız sizi de heyecanlandırır ve hep birlikte etrafımızdaki doğal güzellikleri çöplerden arındırırız. Siz de bu challenge’ı denerseniz bize fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın! 1. Dünya oldukça hızlı bir şekilde kirlenirken bizler elimizden bir şey gelmiyor diye yakınıyoruz. 2. Her gün aslında hiçbir amacı olmayan trendler dünyanın dört bir yanına yayılırken nadir de olsa toplumsal amacı olan tredlerle karşılaşıyoruz 3. Onlardan biri, belki de en güzeli Trashtag. 4. Amacı ise çöplerle dolu bir yeri çöplerden arındırmak 5. Trende uyan insanlar önce çöplerle dolu bir yer bulup fotoğrafını çekiyor. 6. Sonra kolları sıvayıp tüm çöpleri topluyorlar. 7. Ardından öncesi-sonrası fotoğrafını paylaşıyorlar 8. Ve bu durum daha fazla insana ulaşarak günden güne yayılıyor.

Georgia Üniversitesi araştırmacıları tarafından BM küresel ticaret verileri analizi sonucu.Fabrikalar, 2017 yılı itibariyle toplam 8,3 milyar ton yeni plastik üretti. 9. İlk olarak bir Reddit kullanıcısının çöp topladıktan sonra çektiği fotoğrafla başladığı düşünülüyor “Canı sıkılan gençler için yeni bir challenge” diyen kullanıcı #Trashtag etiketini oluşturdu. 10. Ardından trend dalga dalga yayıldı. 11. Dünya’da yılda 1.3 milyar ton evsel atık çıkıyor. 12. Bu sayının 2050’ye kadar 3.4 milyar tona çıkması bekleniyor. 13. Böyle giderse 2030 yılına kadar 111 milyon ton kullanılmış plastiğin başka bir yere gömülmesi ya da geri dönüştürülmesi gerekecek 14. Bu trend ise hızlı ve kapsamlı olmasıyla umut vadediyor. 15. Eğer kitleler halinde bu trendin peşinden gidebilirsek 16. Dünya’da gözle görülür bir değişim yaratabiliriz 17. Artık elimizden gelen bir şeyler olduğunu bilmek etkileyici değil mi? 18. Ama aslında yapabileceğimiz pek çok şey var. 19. Sadece konfor alanımızdan çıkmaya korkuyoruz 20. Gelin birlikte çevrelerinde çöp toplayarak değişim yaratanlara bakalım… 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.