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Ülkelerde zararlı bulunan yiyecekler

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Ülkelerde zararlı bulunan yiyecekler
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Tavuk:

Avrupa'da ve Büyük Britanya'da 1997'den beri klorla işlem görmüş tavuk satışı yasak. Çeşitli bakterilerin ortaya çıkmasına sebep olan klorla işlenmiş tavuklar 2010'dan beri Rusya'da da yasak.

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Tahıl barlar:

Danimarka'da, tahıl barları çok sık yenirse çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakıp zararlı olacağından yasaklanmış 

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Soya sosu:

Soya sosunun bir kısmı genetik olarak işlendiğinden dolayı pek sağlıklı olduğu düşünülmemekte. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) Avrupa'da, Rusya'da, Basra Körfezi ülkelerinde yasaklandığından bu ürünlere çok da sağlıklı bakılmıyor

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Et:

Ractopamine, bazı sığır ve hindilerin üretiminde kullanılıyor ve onların hızlı büyümelerine sebep oluyor. Bu sebeple Çin, Rusya ve Avrupa ülkelerinin yer aldığı toplamda 160 ülkede "Ractopamine" ile büyütülen bu hayvanların etleri yasaklı.

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Cips:

Kanada'da ve Amerika'da Olestra denilen sentetik yağların yerine kullanılan maddeyle üretilen patates cipslerin üretimi yasaklı. 

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Elma:

ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda DPA denilen kansere sebebiyet verebilecek bir madde tespit edilmiş ve bu maddenin katılarak üretildiği elmalar 2012'den beri Avrupa'da yasaklanmış. 

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Jelatinli jöle tatlılar:

Küçük kaplardaki jöle kıvamındaki jelatin tatlılar çocuklar için son derece tehlikeli kabul edildiğinden Avrupa ülkelerinde, Avustralya'da ve diğer bazı ülkelerde de yasaklanmıştır.

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Ekmek:

"ADA", unu beyaz yapmaya yarayan ve ürünlerin tazeliğini artırmak için kullanılan bir madde. Alerjiye ve astıma sebebiyet verebileceğinden Avrupa ülkelerinde ve Avustralya'da yasaklanmış, dolayısıyla "ADA"nın katıldığı ekmeklerin yapımı durdurulmuş.

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Hazır patates püresi:

"BAA" hazır patates püresi üretmek için kullanılan bir madde. İnsan sağlığına zararlı olduğu ortaya çıkan madde ile üretilen hazır patates pürelerinin Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde kullanılması yasaklandı.

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Margarin:

Trans yağların zararlı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Margarinin içinde trans yağın bulunduğu net bir şekilde biliniyor. Trans yağlı gıdalardan olan margarin, Kanada, İsviçre ve Danimarka'da yasaklanmış.

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