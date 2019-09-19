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Ufkunuzu açacak püf noktaları

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Yemek pişirmek dünyanın en keyifli uğraşlarından biri. Sürekli yeni tatlar keşfederek, yeni teknikler ya da püf noktaları öğrenerek damak zevkinizi günden güne geliştirebilir, ufkunuzu açabilirsiniz. İşte ufkunuzu açacak o ipuçlarından bazıları...

Ufkunuzu açacak püf noktaları
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Börek yaparken içine pırasa, ıspanak gibi sebzeler koyacaksanız, malzemelerinizi önceden hafifçe unlamanızda fayda var. Böylece böreğiniz çok sulu olmaz.

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Fırında tavuk pişirirken kafasını öne, ayaklarını arkaya getirin. Çünkü ayaklar daha zor pişer ve fırının arka tarafı daha sıcaktır.

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Yumurta haşlarken suya bir tutam karbonat eklerseniz, yumurtalarınızı kolayca soyabilirsiniz.

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Omlet yemeyi çok seviyor ama tavanızı yıkamaya üşeniyorsanız, tüm malzemeleri bir kilitli poşete koyup kaynar suya batırırsanız, bulaşık çıkarmadan omlet yiyebilirsiniz.

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Soğanı doğramadan önce buzlukta ya da buzlu suda bekletirseniz, gözlerinizi daha az yakacaktır.

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Çok acı biberleri doğramadan önce ellerinizi biraz zeytinyağıyla ovarsanız, acının parmaklarınızda kalmasını önlemiş olursunuz.

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Daha yumuşak ve lezzetli makarnalar için, pişirirken su yerine süt kullanabilirsiniz.

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Kek hamuruna birkaç damla limon suyu eklerseniz, sitrik asit sayesinde kabartma tozu harekete geçer ve kekiniz daha iyi kabarır.

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Pirinci fazla kavurduğunuz için pilavda yanık bir tat oluştuysa, bir dilim beyaz ekmeği tencerenin en üstüne yerleştirerek bu durumu tersine çevirebilirsiniz.

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Mayalı hamur işlerini yaparken, bir kaşık toz şekeri karışıma eklerseniz, hamurunuz çok daha fazla kabarır

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Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatları pişirirken haşlama suyunun üzerinde biriken beyaz köpükleri sıyırıp atarsanız daha az şişkinlik yapacaktır.

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Oklavanız ya da merdaneniz yoksa bir şişeyi soğuk suyla doldurup hamur açmak için kullanabilirsiniz.

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Meyveli kek yaparken, meyveleri hamura eklemeden önce toz şekere bularsanız, daha iyi pişerler.

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Zeytinyağlı yemek yaparken, soğanı rendelemek yerine bıçakla doğrarsanız yemekleriniz daha lezzetli olur.

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Limonun ekşiliğini kabuğuna bakarak anlayabilirsiniz. İnce kabuklu limonlar kalın kabuklulara kıyasla daha ekşidir.

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