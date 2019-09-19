Ufkunuzu açacak püf noktaları

Yemek pişirmek dünyanın en keyifli uğraşlarından biri. Sürekli yeni tatlar keşfederek, yeni teknikler ya da püf noktaları öğrenerek damak zevkinizi günden güne geliştirebilir, ufkunuzu açabilirsiniz. İşte ufkunuzu açacak o ipuçlarından bazıları...

Börek yaparken içine pırasa, ıspanak gibi sebzeler koyacaksanız, malzemelerinizi önceden hafifçe unlamanızda fayda var. Böylece böreğiniz çok sulu olmaz.

Fırında tavuk pişirirken kafasını öne, ayaklarını arkaya getirin. Çünkü ayaklar daha zor pişer ve fırının arka tarafı daha sıcaktır.

Yumurta haşlarken suya bir tutam karbonat eklerseniz, yumurtalarınızı kolayca soyabilirsiniz.

Omlet yemeyi çok seviyor ama tavanızı yıkamaya üşeniyorsanız, tüm malzemeleri bir kilitli poşete koyup kaynar suya batırırsanız, bulaşık çıkarmadan omlet yiyebilirsiniz.

Soğanı doğramadan önce buzlukta ya da buzlu suda bekletirseniz, gözlerinizi daha az yakacaktır.

Çok acı biberleri doğramadan önce ellerinizi biraz zeytinyağıyla ovarsanız, acının parmaklarınızda kalmasını önlemiş olursunuz.

Daha yumuşak ve lezzetli makarnalar için, pişirirken su yerine süt kullanabilirsiniz.

Kek hamuruna birkaç damla limon suyu eklerseniz, sitrik asit sayesinde kabartma tozu harekete geçer ve kekiniz daha iyi kabarır.

Pirinci fazla kavurduğunuz için pilavda yanık bir tat oluştuysa, bir dilim beyaz ekmeği tencerenin en üstüne yerleştirerek bu durumu tersine çevirebilirsiniz.

Mayalı hamur işlerini yaparken, bir kaşık toz şekeri karışıma eklerseniz, hamurunuz çok daha fazla kabarır

Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatları pişirirken haşlama suyunun üzerinde biriken beyaz köpükleri sıyırıp atarsanız daha az şişkinlik yapacaktır.

Oklavanız ya da merdaneniz yoksa bir şişeyi soğuk suyla doldurup hamur açmak için kullanabilirsiniz.

Meyveli kek yaparken, meyveleri hamura eklemeden önce toz şekere bularsanız, daha iyi pişerler.

Zeytinyağlı yemek yaparken, soğanı rendelemek yerine bıçakla doğrarsanız yemekleriniz daha lezzetli olur.

Limonun ekşiliğini kabuğuna bakarak anlayabilirsiniz. İnce kabuklu limonlar kalın kabuklulara kıyasla daha ekşidir.