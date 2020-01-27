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Uçakta virus kapmamak için 10 öneri

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Havaalanları ve uçaklar grip, nezle veya koronavirus benzeri mikropların en yoğun olabildiği yerler.

Uçakta virus kapmamak için 10 öneri

Bir araştırmada uçak yolculuğunun sadece soğuk algınlığı virüsü kapma olasılığını yüzde 25’e kadar arttırabileceği gösterilerek bu bilgi bilimsel olarak da onaylandı. Kısacası ortalığın zaten virüs kaynadığı bu günlerde uçakla seyahat edenlerin bilmeleri gereken bazı ayrıntılar var. O ayrıntılardan bazılarını aşağıda özetlemeye çalıştık.

İşte o önlemlerin ilk 10’u...

1- Koridorda değil pencere kenarında oturmaya çalışın.

Uçakta virus kapmamak için 10 öneri ile ilgili görsel sonucu

2- Tuvaletlere yakın koltuklardan uzak durun.

acil çıkış koltuğu uçak ile ilgili görsel sonucu

3- Arkadaki değil öndeki koltukları tercih edin.

Uçakta virus kapmamak için 10 öneri ile ilgili görsel sonucu

4- Öksüren, aksıran, hapşıran biri varsa maske takmasını isteyin.

uçakta hapşıran biri varsa ile ilgili görsel sonucu

5- Oturduğunuz koltuğun kollarını ve önündeki servis tablasını dezenfektan bir ıslak kâğıt mendil ile dikkatlice temizleyin.

uçak masasını dezenfekte edin ile ilgili görsel sonucu

6- Koltuğunuzun üzerindeki üfleyici havalandırma butonunu çalışır hale getirin.

uçak havalandırması ile ilgili görsel sonucu

7- Hijyenik bir “maske” takmanın size de önemli bir korunma sağlayacağını bilin.

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8- Seyahat süresince elinizi ağzınıza, burnunuza temas ettirmemeye ve temiz tutmaya özen gösterin.

uçakta mikrop kapmayın ile ilgili görsel sonucu

9- Uzun yolculuklarda bağışıklığınızı azaltabilecek yanlışlardan (alkol, uykusuzluk) uzak durun.

uçakta uyumak ile ilgili görsel sonucu

10- Seyahat öncesinde bağışıklığınıza güç verin: Çiğnenebilir probiyotik tabletler/pellorgonium, kara mürver ve ekinezya özleri, propolis spreyleri ve damlaları, N asetil sistein tabletleri, D vitamini damlaları...

İlgili resim

UNUTMAYIN UYKU İLAÇTIR

YENİ bin yılın en önemli sağlık problemlerinden biri de “uyku kaybı” meselesidir. Bana göre de en az obezite salgını kadar önemlidir. Diğer taraftan uykusuzluk; obezite, diyabet, hipertansiyon, bellek kaybı ile de ilişkilidir. Bitmedi, dahası var: Uykusuzlarda cinsel güçte azalıyor. Uykusuz erkeklerin testisleri küçülüyor, spermlerinin sayısı düşüyor, kalitesi bozuluyor. Uykusuz kadınlarda da cinsel isteksizliğe daha sık rastlanıyor. Kısacası karşımızda mühim bir sağlık tehdidi var. Peki, bütün bunların çaresi var mı? Uykusuzlar nelere dikkat etmeli? Başka sorularınızın da olacağını biliyorum. Ve yanıtları için sizi Dr. Matthew Walker ile baş başa bırakıyorum.

KESİP SAKLAYIN... UYKU ANAYASASI

- Belli bir uyku planına sadık kalın. Her gün aynı saatte yatağa girin ve
aynı saatte uyanın.

- Egzersiz harikadır ama çok geç saatte yapılmamalıdır. Çoğu gün en
az 30 dakika egzersiz yapmaya çalışın ama bunu yatma saatinizden en az
2 veya 3 saat önce yapın.

-Kafein ve nikotinden uzak durun.

- Yatmadan önce alkollü içeceklerden uzak durun.

- Gece geç saatte fazla yiyip içmekten kaçının.

- Mümkünse uykunuzu geciktiren ya da bozan ilaçlardan uzak durun.

- Saat 15.00’ten sonra şekerleme yapmayın.

- Yatmadan önce gevşeyin. Gününüzü gevşemeye zaman kalmayacak şekilde aşırı doldurmayın.

- Yatmadan önce sıcak bir duş yapın. Banyodan çıktıktan sonra vücut ısınızda gerçekleşecek olan düşüş, uykunuzun gelmesine yardımcı olabilir.

- Güneş ışığı günlük uyku kalıplarını düzenlemede kilit önem taşır. Her gün en az 30 dakika doğal gün ışığına çıkmaya çalışın.

- Yatakta uyanık yatmayın. 20 dakikanın sonunda hâlâ uyanıksanız ve endişelenmeye veya kaygılanmaya başladığınızı hissediyorsanız kalkın ve uykunuz gelene kadar sizi gevşetecek aktivitelerle meşgul olun.

(Kaynak: Matthew Walker, Niçin Uyuruz? Pegasus Yayınları, İstanbul.)
 

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