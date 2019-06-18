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Tuvalette telefon kullanmanın inanılmaz zararları

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Telefonlar akıllandıkça hayatımızın her alanında elimizden düşmüyor. Tuvalette dahi birçok kişi telefonunu kullanma gereksinimi duyuyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre tuvalette telefon kullanmanın inanılmaz zararları bulunuyor.

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Tuvalette telefon kullanmanın inanılmaz zararları
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Telefonla tuvalete gittiğinizde çok büyük riskleri de göze alıyorsunuz. Tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulunan telefonlar, kullanıcıların sağlığını riske atabilecek kadar tehlikeli görünüyor.

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Tuvalete girdiğinizde de elinizde bulundurursanız telefonlar tamamen bakteri yuvası haline geliyor. 

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Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını belirtti. Yani telefonlara yiyecek ve içecekler de bulaştırılıyor. Mikropların en çok yayıldığı yer olarak bilinen tuvaletler, telefonunuza çok hızlı bir şekilde yapışacak ve çoğalarak tehdit oluşturacaktır. 

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Bu tür kirli bölgelere girdiğinizde telefonunuzu dışarıda bırakmalısınız. Bildiğiniz gibi hastalık ve virüslerin en kolay yayılma yolu insandan insana geçiştir. Şahsınıza ait telefonu birden fazla kişi kullanıyor ise, mikropların artma ve bir takım hastalıkların size geçme olasılığı daha yüksek oluyor.

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Akıllı telefonunuzun ekranı ve arka kasasınız temizlemek için ekran temizleyici spreyler kullanmalısınız. Islak mendillerin telefona zarar verdiğini ve çizik oluşmasına sebep olduğunu bilmenizde fayda var. Telefonunuz için bu tür özel spreyler her zaman daha güvenli olacaktır. 

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Telefonunuzun hoparlör bölgesinde bulunan bakteriler, kulağınızda herhangi bir enfeksiyona neden olabilir. Bu mikroplardan korunmak için telefon görüşmelerinizi kulaklık aracılığı ile yapmanızı öneriliyor.

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