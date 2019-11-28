Tutkudan Karışık Duygulara: Güllerin Renklerine Göre Anlamları

Gülleri pek çok kişiye göre en güzel çiçeklerden biri. Uzun bir tarihe sahip olan güllerin pek çok farklı rengi bulunuyor.

Bitki örtüsü bakımından zengin ülkemizde pek çok farklı çiçek türü yetişiyor. Sümbülden papatyaya, laleden hanımeline kadar rengarenk çiçekler zaman zaman yolları, zaman zaman bahçeleri ya da balkonları süslüyor. Kokusuyla kendine hayran bırakan rengarenk görüntüsüyle insanın içinde sevinç duygusu uyandıran birbirinden güzel bu çiçeklerin hepsinin farklı bir anlamı olduğu söylenir. Bu çiçeklerin içerisinde ise şüphesiz en asil olanları güller. Her rengi bir başka güzel olan güller, verilebilecek en anlamlı hediyelerden biri. Bu noktada da aslında güller duyguları ifade etmede büyük rol oynuyor. Ancak birine gül almak istiyorsanız öncelikle güllerin renkleri ve anlamlarına bakmanız gerekiyor. Çünkü her farklı gül başka bir anlam ifade ediyor. Salıktan hayranlığa tutkudan karışık duygulara işte güllerin renkleri ve anlamları…

1. Kırmızı gül



Kırmızı gülün aşkı temsil ettiğini artık hemen hemen herkes biliyor. Özel günlerin vazgeçilmez hediyesi olan kırmızı gülün anlamı; aşk, cesaret ve tutku. Tek bir kırmızı gül “seni seviyorum” imzası taşıyacağı gibi, kırmızı gül buketi de aşkınızı anlatmanın en iyi yollarından biri.

2. Sarı gül



Sarı güller 1700’lü yıllarda keşfedilene kadar varlıkları bilinmiyordu. Keşfedildikten sonra ise pek çok kişi tarafından beğenildi ve yetiştirilmeye başlandı. Sarı gül ise arkadaşlık ve önemseme anlamına geliyor. Yani biri size sarı gül verdiğinde bu sizin onun için önemli olduğunu gösteriyor. Eğer siz de birini önemsediğinizi göstermek istiyorsanız ona sarı gül hediye edebilirsiniz.

3. Beyaz gül



Neredeyse tarih boyunca insanların birbirine hediye ettiği ve anlam yüklediği güller, aslında konuşmadan iletişim kurmanın bir yolu. Güllerin renkleri ve anlamları insanların birbirleriyle olan iletişiminde bir köprü oluşturuyor. Beyaz güller ise neredeyse tüm tarih boyunca en popüler çiçekler arasında yer aldı. Saflığı, masumiyeti ve saygıyı temsil eden beyaz gül de şüphesiz en çok sevilen çiçeklerden biri.

4. Pembe gül



Birbirinden farklı tonlarla görenleri büyüleyen pembe güller, mutluluk, hayranlık ve teşekkür anlamına geliyor. Büyüleyici güzeliğe sahip bu güller, şüphesiz birine teşekkür etmenin en kibar yollarından biri.

5. Nar çiçeği gül



En güzel güllerden biri de şüphesiz nar çiçeği rengi güller. Farklı görüntüsüyle cezbeden bu güller ise; heyecan ve adı konmamış sevgi anlamlarını taşıyor. Bir ilişkiye başlamadan önce içinizin kıpır kıpır olduğu o dönemler tam da bu gülü, karşınızdaki kişiye hediye edebilirsiniz.

6. Mavi gül



Mavi güller diğer gül çeşitlerine göre biraz daha nadir bulunuyor. Ancak kesinlikle en çok beğenilen güller arasında yer alıyor. Mavi gül; eşsizliği ve hayranlığı temsil ediyor.

7. Lila gül



Güllerin renkleri ve anlamları hakkına yazarken lila gülden bahsetmesek olmazdı. Lila gül ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşımak istediğinizi ya da ilk görüşte aşkı temsil ediyor.

8. Karışık renkli gül



Güllerin hepsi birbirinden güzel bu nedenle hangi gülü alacağınıza karar verememiş olabilirsiniz. Ya da biri size karışık bir gül buketi hediye ettiyse bunun anlamı onun kafasının karışık olduğudur. Size karşı karışık duygular besliyor olabilir.

9. Siyah gül



Siyah gül ise doğada en nadir bulunan çiçeklerden biri. Tüm asaletine, güzelliğine ve eşsizliğine rağmen bu gül “elvada” anlamına geliyor.