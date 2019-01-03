Türk kullanıcı "adaletsizliği" tek kareye sığdırdı

Yaptığı eğlenceli montaj çalışmalarıyla tanınan Uğur Gallen, Instagram’dan yayınladığı son çalışmalar ile sosyal medyada kendisine geniş yer buldu.
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Özellikle Rönasans tablolarına yaptığı dokunuşlar ile sosyal medyada tanına Instagram sanatçısı Uğur Gallen, bu sefer iki farklı dünyayı tek karede birleştirdi.
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Bored Panda‘da yayınlanan ve amacı insanları düşündürtmek olan çalışmalarda gezegenimizdeki adaletsizliğe dikkat çekiliyor.
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İşte dünyanın eşitsizliğini ve karşıtlığını gözler önüne seren 15 kare...
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