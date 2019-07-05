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Tosuncuk Sefa sürmeye devam ediyor

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Tosuncuk Sefa sürmeye devam ediyor
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Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Mehmet Aydın, lüks yaşamına devam ediyor.

DHA, 'Tosuncuk' lakaplı firari sanık Mehmet Aydın'a ait bazı görüntüler paylaştı.

Fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiğine ilişkin bilgi bulunmuyor.

Sık sık yer değiştirdiği belirtilen Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın ile lüks bir yatta olduğu görülüyor.

Öte yandan, ikisi tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi.

Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

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