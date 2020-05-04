Tırnaklardaki beyaz lekelere dikkat!

Tırnaklar dışsal etkenlerden ve travmalardan etkilenirken, içsel olarak da birçok hastalığın veya eksikliğin göstergesi olabilir.

Tırnaklar parmak uçlarını her türlü travmadan koruyan, cisimleri tutmayı kolaylaştıran, sert ve boynuzsu yapılardır. Üst kısımda bulunan yarı saydam tabaka, zemindeki tırnak yatağına sıkıca yapışıktır. En sık rastlanan tırnak değişikliği, tırnak üzerindeki beyazlıklar ve tırnak kırılmalarıdır. Beyazlıklar noktasal, çizgisel veya yaygın olabilir.

Hemen herkesin tırnağında, bir dönem bu tarz değişiklikler baş göstermiştir. Noktasal ve çizgisel opak beyazlıklar genellikle travma, sıklıkla yapılan manikür ya da pedikür, tırnak yeme veya sıkı ayakkabı giyilmesi sonrasında meydana gelir. Sık oje sürülmesine bağlı da yalancı beyazlık görüntüsü oluşabilir.

Yaygın beyazlıklarda ise mantar enfeksiyonları mutlaka araştırılmalı, gerekli tetkikler yapılmalıdır. Çinko eksikliğinde, metal zehirlenmelerde, çeşitli dermatitlerde; saçkıran, böbrek yetmezliği, sedef gibi bazı hastalıklarda da beyazlıklar görülebilir, bu beyazlıklar mutlaka ayırt edilmelidir.

Bazı belirgin tırnak beyazlıkları ise daha çok sistemik böbrek hastalıkları, albümin düşüklüğü, kemoterapötik ilaçlar, siroz ve kansızlık durumlarında meydana gelir Burada olay tırnak yatağındadır, tırnak plağı ise saydamlığını korur.

Tırnak kırılmaları ise deterjan, sıvı sabun gibi kimyasallara direkt temas, vitamin eksiklikleri, demir eksikliği, periferik damar hastalıkları, tiroid hastalıkları, sedef hastalığı ve liken planus gibi çeşitli deri hastalıklarında gözlenir.