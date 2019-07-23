Tıkanmış lavaboyu açmanın en kolay yolları

Banyo, tuvalet ve mutfaklarda sıklıkla kullanılan lavabo zamanla tıkanabiliyor ve bu nedenle işlevini yerine getiremiyor.

Yaşanan bu sorunun üstesinden gelmek için birçok yöntem bulunuyor. Kısa bir süre içerisinde kendiniz de kolay bir şekilde tıkanmış lavaboları açabilirsiniz.

LAVABO POMPASI İLK ÇÖZÜM:

Lavabo tıkanıklıklarında bilinen en klasik yöntemlerin başında pompa yer alıyor. Ev aletleri satan dükkânlarda ve nalburlarda kolay bir şekilde bulabileceğiniz pompalarla birlikte lavabonuzu kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Basınç ve hızlı hava akımı sayesinde lavabo borusunda yer alan atık maddeler, 10 dakikalık bir işlem sonrasında eski haline gelebiliyor. Bu yöntemde herhangi bir kimyasal madde kullanılmaması daha hızlı ve sağlıklı bir işlem yapılmasını da sağlıyor.3

KARBONAT, SİRKE VE TUZ KARIŞIMI:

Tıkanan lavaboların açılması için evde hazırlayabileceğiniz kolay ve etkili bir karışımı kullanabilirsiniz. Bunun için ilk olarak karbonat ve sirke karıştırılır ve lavabonun gider bölümüne dökülür. Yarım saat bekledikten sonra tuzlu sıcak su, lavaboya dökülür. Suyun kaynamış olması gerekir. 1 ya da 2 saat bekledikten sonra lavaboya soğuk su dökerek boruların açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer tıkanma devam ederse, aynı yöntemi tekrar deneyebilirsiniz.

LAVABO AÇICILAR VE DİĞER TEMİZLİK MALZEMELERİ:

Mutfak, banyo ve tuvaletlerde hijyen sağlamak için kullandığımız temizlik malzemeleri, her ne kadar yoğun kimyasallar içerse de sorunu kısa sürede çözen etkileyici ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Tıkanmış lavabolar için özel olarak üretilen ve "lavabo açıcı" adıyla satılan temizlik malzemelerini pompa ve sıcak su yardımı ile etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Toz ya da sıvı halde satılan bu ürünleri, lavaboya dökebilir ve yarım saatlik bir beklemeden sonra boruların açıldığını görebilirsiniz.

PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ:

Lavabo tıkanıklığını giderebilmek için bu alanda hizmet veren tesisat ve temizlik firmaları bulunuyor. Adrese gelerek hizmet veren ve modern yöntemleri kullanan ekipler daha ciddi sorunların üstesinden gelebilmek için tercih edilebilir. Kamera sistemi ve ses dinleme cihazı tıkanıklığı tespit eden ekipler, özel makinelerle tıkanmış lavaboların temizliğini gerçekleştirmektedir. Bu yöntem, daha sık kullanılan ve umuma açık yerlerdeki lavabolar için tercih edilebilir.