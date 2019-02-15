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Tereyağının hiç bilmediğimiz 7 farklı kullanımı

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Lezzetli yemeklere imza atmamızı sağlayan tereyağını mutfağın dışında birçok farklı yerde kullanarak fayda sağlayabilirsiniz.

Tereyağının hiç bilmediğimiz 7 farklı kullanımı
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İşte tereyağının hiç bilmediğimiz farklı kullanımları...

Yapışkan yiyecekleri kolayca kesin:

Hurma, incir veya lokum gibi yiyecekleri kesmek son derece zordur. Kesmeden önce bıçağa az bir miktar tereyağı sürün. Tereyağı kayganlaştırıcı görevi görecek ve yiyeceklerin bıçaklara yapışmasını önleyecektir.

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Küfü peynirinizden uzak tutun:

Peynirlerin sertleşmesini, kurumasını ve küflenmesini önlemek için peynirin dış yüzeyini ince bir şekilde tereyağı ile sıvayın. Bu sayede peyniriniz çok daha uzun süre taze kalacak ve küften korunacaktır. Peyniri tükettikten sonre geri kalanını her defasında tereyağı ile kaplayın.

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Yapışkan ağaç özünden kurtulun:

Elinizden hiç çıkmayacak gibi hissettiren yapışkan ağaç özünden tereyağı sayesinde kurtulabilirsiniz. Elinize tereyağı sürün, ardından sabunla yıkayın.

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İlaçları kolay bir şekilde yutun:

Büyük hapları yutmakta zorlanıyorsanız ilacı çok hafif bir şekilde yağlayın. Bu yöntem hapın boğazınızdan hızlı bir şekilde kaymasına yardımcı olacaktır.

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Gıcırdayan kapılara çözüm:

Gıcırdayan kapı kimin sinirlerini bozmaz ki! Bu rahatsız edici sese kesin çözüm arıyorsanız tereyağını kullanmalısınız. Kapı menteşesine bir miktar tereyağı sürün ve sorunu tamamen ortadan kaldırın.

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Saçınıza yapışan sakızdan kolayca kurtulun:

Gerçekten işe yarayan bir yöntem daha! Böyle talihsiz bir olay yaşadıysanız en kolay ve etkili yöntem, tereyağını saçınıza sürmektir.

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Parmağınıza sıkışan yüzükleri kolayca çıkarın:

Çeşitli nedenlerle parmağınızda sıkışan yüzüğü kolay bir şekilde çıkarmanın yolu tereyağından geçiyor. Yüzüğün çevresini tereyağı ile ovalayın. Ardından yüzüğü sorunsuz bir şekilde parmağınızdan çekebilirsiniz.

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