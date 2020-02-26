Temizlikte unutulan yerler

Eğer evinizi tamamen temiz ve sağlık dolu tutmak istiyorsanız, her zaman aklınıza gelmeyen ve pisliğin birikebileceği bu yerleri temizlemeyi hatırlamak önemlidir.

Temizlik yaparken bu detayları gözden kaçırıyor olabilirsiniz...

Banyo paspasları bakteri, mantar ve mikropların oluşması için uygun ortamı sağlayacak tüm donanıma sahiptir. Haftada bir kez yıkanması ve başka bir paspasla değiştirilmesi halinde böyle bir sorunla karşıkarşıya kalmazsınız.

Çamaşır sepetleri sıkça temizlenmezse koku yapıp bakteri oluşumuna zemin hazırlar. Bu nedenle her çamaşır yıkadıktan sonra sprey bir temizleyiciyle iyice temizlemelisiniz.

Diş fırçasından akan sular çok hızlı bakeri oluşumuna yol açar. Diş fırçalığı temizlik sırasında es geçilen yerlerden birisi... Birkaç günde bir içine sıcak su ve temizleyici koyarak temizlemelisiniz.

Dolap altlarını ve süpürgenin ulaşamadığı yerleri uzun bir sopaya dolayacağınız nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.

Buzdolabı temizliği hemen her her hafta temizlenmesi gerekenler arasında. Fakat buzdolabı temizliği yaparken genellikle gözden kaçan kısım buzdolabını çevreleyen lastik kısımlardır. Bu kısımları hassas bir temizliyiciyle temizlemeyi unutmayın.

Dolap içleri mutfakta sıkça gözden kaçırdığımız kısımlar. Mutfak temizliği yaparken dolapların içini temizlemeyi unutmayın.

Spor çantaları da her hafta yıkanması gerekenler arasında. Ter ve nemi içine hapseden çantalar yıkanmadığında çok hızlı bir şekilde bakteri üretebilir. Kullanma sıklığınıza göre haftada bir kez yıkamanız yeterli olacaktır.

Pervaneli avizeler evde en çok tozu biriktiren nesnelerden biridir. Sıkça temizlenmediğinde eve toz zerreleri saçılmasına neden olur. Hafif bir temizleyiciyle sıksık tozunun alınması bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

Kahve makinaları temizlenmediğine içinde kalan kahveler küflenmeye ve bakteri üretmeye müsait olur. Bu nedenle en az haftada bir kez temizlemeniz gereken mutfak ürünlerinden birisi...

Telefonlar, telefon kulaklıkları ve hatta ev telefonunuz mutlaka temizlenmesi gerekenler arasında.

Kumandalar sıkça dokunduğunuz eşyalardır. Dolayısıyla bakteri oluşumu için çok müsait olan bu nesneleri alkollü pamukla ya da hassas bir temizleyiciyle silmelisiniz.

Lavabolarınızın içini sirkeli buzlarla temizleyebilirsiniz. Buz kalıbına koyacağınız elma sirkesini dondurun. Haftada bir kez lavabonuzu temizledikten sonra gidere dökün ve erimesini bekleyin. Lavabo oluğundan gelen kötü kokular ve bakter oluşumunu engellemiş olursunuz.

Makyaj fırçalarınızı sık sık temizlemelisiniz. Ilık suda beklettiğiniz fırçalarınızı kremli bir şampuanla köpürtüp yine temiz bir suyla iyice yıkayın ve kurumaya bırakın.

Süpürge ve fırçalar temizlik yaparken ne kadar yardımcı olsa da temizlik bittikten sonra hijenine dikkat edilmeyen ürünler arasında. Temizlik sonrası fırçaların ucunu sabunlu suyla yıkamayı unutmayın.

Tost makinaları ve ekmek kızartma makinaları temizliğine dikkat edilemesi gereken mutfak eşyaları arasında. Haftada bir kez hafif bir temizleyiciyle temizlediğinizde bakteri oluşumunu önleyip makinanızın ömrünü de uzatmış olursunuz.