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Temizlik ürünlerini sakın karıştırmayın

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Temizlik ürünlerini sakın karıştırmayın

Çamaşır suyu ve alkol: Bu iki kimyasalın birleşmesi kloroform ve müryatik asit üreterek sinir sistemi, akciğerler, böbrekler, karaciğer, gözler ve cilde ciddi zarar veriyor. Bunun yanı sıra yüksek seviyede kloroform baş dönmesi, mide bulantısı, bilinç kaybı ve hatta ölüme neden olabiliyor.

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Çamaşır suyu ve amonyak: Bu karışım toksik gaz üreterek solunum sistemini ciddi zarara uğratıyor. Aynı zamanda yüksek yoğunlukta amonyak ve kloramin patlayıcı bir madde üretiyor.

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Çamaşır suyu ve sirke: Zayıf bir asidi çamaşır suyuna karıştırdığınızda toksik gazlar ortaya çıkıyor. Bu da ciddi kimyasal göz yanması ve akciğer hasarına neden oluyor. 

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Çamaşır suyu ve diğer temizleyici ürünler: Cam temizleyici, tuvalet temizleyici, bulaşık deterjanı gibi kimyasal temizlik ürünleri asla çamaşır suyuyla karıştırılmamalı. Bu karışımla ortaya çıkan klorine gazına en ufak derecede bile maruz kalmak ciddi solunum ve göz problemlerine yol açabilir.

 

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Karbonat ve sirke: Sirke asidik, karbonat ise zayıf bir madde. İkisi karıştırıldığında birbirlerini etkisiz hale getiriyorlar. Hiçbir işe yaramayan bu karışımı kapalı bir kapta karıştırırsanız patlamaya neden olabilir. 

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Farklı markaların aynı temizleyici ürünleri: Bütün ürünlerin formülleri kendine özgüdür. Bu ürünleri karıştırmak belirsiz ve tehlikeli kimyasal reaksiyonlara sebep olabilir. 

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Temizlik ürünlerinin zararlı etkilerinden korunmak için bunları yapın:

-Temizlik ürünlerini orjinal kutularında saklayın.
-Evinizde çamaşır suyu ve amonyak kullanımını azaltın.
-Çamaşır suyu ve amonyak kullandıktan sonra iyice ve bol suyla duruladığınızdan emin olun.
-Güvenlik önerilerine mutlaka uyun.

Temizlik ürünlerini sakın karıştırmayın ile ilgili görsel sonucu

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