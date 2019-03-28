Tarçınlı sütün mucizeleri

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Kilo alan kişilerde yağlanmanın göbek ve bel bölgesinde oluşmaya başladığını anlatan Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, 'yapılan araştırmalara göre; orta dereceli kalori kısıtlaması yapılan, az yağlı bir diyetin uygulandığı kişiye özel beslenme programında, günde 2 bardak süt tüketmek yağ yakımı için yeterli oluyor.

Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda, sütün içindeki kalsiyumun vücuttaki yağlanmayı azaltarak kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olduğu ortaya konmuş. Süt, içerdiği kaliteli protein ve lioneik asit gibi yağ molekülleri ile kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Güçlü kemikler için birebir. Mineral açısından son derece zengin olan süt aynı zamanda zengin bir kalsiyum kaynağı...

1 litre süt içinde bulunan kalsiyum; 10 kilo et, 5.2 ekmek, 12,6 kilo patates, 17 kilogram elma, 3,2 kilo marul ya da 2,4 kilogram havuçta bulunan kalsiyuma eş değer oluyor. Bu nedenle sağlıklı kemikler için süt içmemiz şart" diye konuştu.

Tarçının bilinen en eski baharatların başında geldiğini söyleyen Enç, "Bu baharat genelde tatlandırıcı olarak kullanılır. Yurt dışında yapılan araştırmalarda gösteriyor ki 6 hafta boyunca bir çay kaşığının çeyreği kadar tarçın tüketmek,kandaki glikoz miktarını ve kötü kolestrolü azaltıyor. Ayrıca şekeri metabolize etme yeteneğinizi de artırıyor.

Şeker hastaları için faydalı olan tarçın,metabolizmayı hızlandırır ve kilo verilmesine yardımcı olur. Yağ dokularını kolayca eritir.Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için tarçın oldukça etkilidir. Tarçının içerisindeki enzimler, karın bölgesindeki kan damarlarını uyararak özellikle karın zayıflaması ve göbek eritme sürecini hızlandırmaktadır" diye konuştu.