Tarçının bilinmeyen doğal etkileri

18. yüzyıldan beri dünyanın çeşitli yerlerinde yetiştirilen şifa kaynağı birçok derde deva oluyor. İşte tarçının bilinmeyen en doğal etkileri...2

Sindirim sistemi sorunlarının doğal ilacıdır. Gaza, kabızlığa ve kusmaya iyi gelir.3

Kolestrolü dengeler ve kan şekerini düşürür. Diyabet hastaları için son derece yararlıdır.4

Solunum sistemini düzenler. Balgam söktürücü etkisi vardır. Bronşit ve soğuk algınlığı tedavisinde etkilidir. Yorgunluk giderici etkisi vardır.5

Erkekler tarçın çayını düzenli olarak tükettiğinde testosteron seviyelerinde artış olur ve ereksiyona teşvik eder.6

Aynı zamanda tarçın koklandığında libido artırıcı etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Böylelikle rahat bir seks hayatı sağlar.7

Tarçının faydalarından yararlanmak için:

Gaz sorunu gidermek için: 1 litre suya 1 adet çubuk tarçın atıp içmek mide şişkinliğini yok eder ve gazı azaltır.8

Regl sancılarını azaltmak için: Regl başlamadan 3 gün önce içilen tarçın çayı regl sancılarını en aza indirir.9

Solunum yolu problemleri için: Bir tatlı kaşığı tarçın ve bir tatlı kaşığı balı karıştırıp yutunca hastalıklı solunum yolları iyileşir.