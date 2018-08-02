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Tarçının bilinmeyen doğal etkileri

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18. yüzyıldan beri dünyanın çeşitli yerlerinde yetiştirilen şifa kaynağı birçok derde deva oluyor. İşte tarçının bilinmeyen en doğal etkileri...2

Tarçının bilinmeyen doğal etkileri
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Sindirim sistemi sorunlarının doğal ilacıdır. Gaza, kabızlığa ve kusmaya iyi gelir.3

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Kolestrolü dengeler ve kan şekerini düşürür. Diyabet hastaları için son derece yararlıdır.4

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Solunum sistemini düzenler. Balgam söktürücü etkisi vardır. Bronşit ve soğuk algınlığı tedavisinde etkilidir. Yorgunluk giderici etkisi vardır.5

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Erkekler tarçın çayını düzenli olarak tükettiğinde testosteron seviyelerinde artış olur ve ereksiyona teşvik eder.6

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Aynı zamanda tarçın koklandığında libido artırıcı etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Böylelikle rahat bir seks hayatı sağlar.7

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Tarçının faydalarından yararlanmak için:
Gaz sorunu gidermek için: 1 litre suya 1 adet çubuk tarçın atıp içmek mide şişkinliğini yok eder ve gazı azaltır.8

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Regl sancılarını azaltmak için: Regl başlamadan 3 gün önce içilen tarçın çayı regl sancılarını en aza indirir.9

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Solunum yolu problemleri için: Bir tatlı kaşığı tarçın ve bir tatlı kaşığı balı karıştırıp yutunca hastalıklı solunum yolları iyileşir.

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