Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi

31 Ocak 2018 Çarşamba günü Türkiye saati ile 13:51 ve 19:08 saatleri arasında Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve 16:29’da 11° Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Peki ama neden bu tutulmaya Süper Kanlı Mavi Ay deniliyor, ne zaman gerçekleşiyor ve astrolojik olarak ne alama geliyor?

İşte 31 Ocak 2018 Çarşamba günü gerçekleşecek Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ile ilgili bilmeniz gerekerleri: Dolunay, Ay ve Güneş’in 180°lik açıda olmasına verdiğimiz isim. Tam Ay Tutulması ise Güneş, Dünya ve Ay’ın sıralanması sonucunda, Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesidir. Tam Ay tutulmasında, Dünya’nın gölgesi tam olarak Ay’ın üzerine düşer. En önemli gökyüzü olayları içerisinde yer alan bu Dolunay ve Tutulmaya, 'Mavi' denmesinin sebebi bir ay çerisinde yaşanan ikinci Dolunay olmasından, 'Kanlı' denmesinin sebebi, tutulma anında Ay’ın etrafında Güneş’ten yansıyan ışınlar, Ay’ı adeta kızılımsı, bakır rengine boyar ve 'Süper' denmesinin sebebi de Ay’ın Dünya’ya yakınlığından kaynaklanıyor.

Peki tüm bu olanların astrolojik olarak anlamı ne? Gökyüzündeki tüm enerjiler aslında bir döngü mantığı ile ilerler. Enerjileri bir noktada hissetmeye başlarız sonra enerjilerin dönüşümünü yaşarız. Yani hayatımızdaki konular sırasıyla açılır, bizi getirmek istediği yere getirir ve sonra başka konulara dönüşür. Bu tutulmanın etkilerini de ilk olarak 2017 yılında yaşadık. Ağustos 2017’de sizi duygusal olarak etkileyen konu neyse, aslında bu konunun hayatınızda artık bir önem taşımayacak şekilde kapanması zamanı geldi. Özetle 2017 Ağustos dönemindeki duygularınızın rövanşını tamamlayacağınız bir dönemdesiniz. Tabii bu tutulmanın etkisi herkes için aynı konuda değil. Herkesi de aynı derecede de etkilemiyor. Bu yüzden etki alanlarına göre baktığımızda bu Tutulma ve Dolunay’ın başrolünde Aslan ve Kovalar var diyoruz; yardımcı rollerde ise Yengeç ve Oğlaklar olacak. Tutulmanın burçlara göre etkisini aşağıda görebilirsiniz. Yükselen burcunuza göre okumanız en doğrusu olacaktır.

Koç:

Tutulma dönemine girmiş bulunmaktayız; tutulma dönemlerinde, hiç beklemediğiniz farklılıklar, farkındalıklar yaşamanız çok olasıdır. Sevgili Koçlar sizin için bu tutulmanın ana konuları arkadaşlarınız ve aşk…”Çok yakın arkadaşız” derken aslında aşık olduğunuzu anlayabilirsiniz, duygularınızda değişimler, yenilikler fark edebilirsiniz. Unutmayın ki, gökyüzü 180 derece çalışır, yani “Aşığız” dediğiniz kişi ile aslında arkadaş olduğunuzu da anlayabilirsiniz. Ya da aşk yaşamak istediğiniz kişi ile aslında arkadaş olamadığınızı fark edebilirsiniz. İki konu arasında bağlantı olmak zorunda da değil, sadece arkadaşlıklarınız veya aşk hayatınız ile ilgili gelişmeler de yaşanabilir. Eğer çocuğunuz varsa, çocuğunuz da gündem teşkil edebilir. Senaryo ne olursa olsun, mutlu olun.

Boğa:

Bu hafta yaşanacak Tam Ay tutulması ve Dolunay sizin için iş hayatınız, yuvanız ve eviniz ile ilgili yenilikleri de beraberinde getirebilir. İş hayatınızda egolarınızdan kurtulmuş olarak kararlar verirken yuvanızdakilere her zaman egonuzu daha ön planda tutarak yaklaşacağınız bir dönemdesiniz. Elinizde olmayan, “Kaderin bir oyunu mu bu?” diye sorabileceğiniz yeni gelişmelere hazır olun. İkili ilişkilerinizde bu hafta da kısmetiniz gayet açık. Her şey gönlünüzce olsun…

İkizler:

Bu hafta 31 Ocak’ta yaşanacak Tam Ay Tutulması ve Dolunay ile uzun zamandır gitmek istediğiniz seyahate çıkabilir, ilgi duyduğunuz ve öğrenmek istediğiniz konular ile ilgili harekete geçebilirsiniz. İş hayatınızda farklı şehirlerde/ülkelerde bağlantılar kurmak istiyorsanız veya yurt dışına çalışmaya/okumaya gitmek istiyorsanız tam zamanı. Yoğun bir iletişim trafiği sizi bekliyor. İkizlerin en sevdiği konuların başında iletişim geldiğine göre bu dönemin sizi çok mutlu etmesini diliyoruz.

Yengeç:

31 Ocak’ta meydana gelecek olan Tam Ay Tutulması ve Dolunay’ın yükseleni Yengeç Burcu. Yani yardımcı başrollerden birisiniz. Bu dolunay ve tutulma döneminde konu siz olacaksınız. Hayatınız, kararlarınız, duygularınız, yaşamınıza vereceğiniz belki de yeni yön…Hayatınıza verdiğiniz yön ile ilgili yepyeni kararlarınız olabilir. Kendinizi yeniden doğmuş gibi tanımlayarak, hayat düzeninizde bazı değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. İlişkilere ve hayatınıza bakış açınızda değişiklikler olabilir. Harcamalarınızı kontrol altına alabildiğiniz sürece, gelirleriniz ile ilgili şanslı bir döneme gireceğinizi söyleyebiliriz. Yeni kararlarınızın sizi mutlu etmesi dileğiyle…e….

Aslan:

Bu tutulmanın yıldızlarından biri sizsiniz…Tam da sevdiğiniz gibi “Başroldesiniz” Sevgili Aslanlar, duygularınız ve ilişkilerinizin değişikliğe uğraması çok olası. Hayatınızın gidişatında, tahmin bile edemeyeceğiniz, “kader” dediğimiz gelişmeler sizi bekliyor. Eğer bekarsanız bu yıl sizin için eşinizi seçebileceğiniz bir yıl olabilir. Tabii evli olanların da ilişkilerini gözden geçirmeleri gerekebilir. Yani medeni durumunuz, değişikliğe veya gözden geçirmeye gebe. Hiç beklemediğiniz gelir artışları veya ödemelerde artışlar yaşayabilirsiniz; miras, vergi, prim gibi konular gündeminize gelebilir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmenizi de tavsiye ediyoruz. Umarı her şey Güneş’in çocukları için mutluluk dolu olur.

Başak:

31 Ocak’ta yaşanacak Tam Ay Tutulması ve Dolunay, aşk ve arkadaşlık ilişkilerinin yanı sıra; bilinç altınızdaki duyguları ve sağlık konularını da tetikleyebilir. Geçmişten gelen kaygılarınızla yüzleşmek zorunda kalabileceğiniz durumlar yaşanabilir. Sağlık ile ilgili kontrolü elden bırakmamanızı tavsiye ederiz. Eğer size destek olmak için çalışan ekipleriniz varsa, onlarla ilgili konular da olabilir (Örneğin evinizde bakıcınız varsa, bu hafta bazı durumları netleştirmeniz gerekebilir; iş yerinde ekiplerinizle ilgili mesai harcamanız gerekebilir). Sevgili Başaklar geçtiğimiz yıllarda tutulma dönemlerinin başrollerinde siz vardınız, bu yıl yerinizi Aslanlara ve Kovalara bıraktınız. Bu sebeple, hayatınızda ciddi yön değişiklikleri yerine geçtiğimiz yıllarda verdiğiniz kararların devamı şeklindeki enerjiler altındasınız. Artık keyifli günlerin başlaması dileğiyle…

Terazi:

31 Ocak’ta yaşanacak Tam Ay tutulması ve Dolunay ilişkileriniz için farkındalıklar yaşamınıza sebep olabilir. Yeni arkadaş çevrelerine girebilir, farklı insanlarla vakit geçirmeye başlayabilirsiniz. Tabii mevcut arkadaş çevrenizdekilerle önemli farkındalıklar sonucunda yolları ayırmaya da karar verebilirsiniz. Hep söylüyoruz, gökyüzü 180 derece çalışır ve kaderin senaryolarının hepsinin bilinmesine olanak yok. Ama şunu biliyoruz, bu yıl konunuz Arkadaşlarınız ve Aşk…Eğer çocuklarınız varsa, onlar ile ilgili de gelişmeler yaşanabilir. Özellikle yükselen Teraziler, bu yıl para durumunuz ile ilgili şans ve bereket üzerinizde…Eğer harcamalarınızı kontrol altına alabilirseniz, para durumunuzun sürekli iyiye gittiğini göreceksiniz…Güzellikler hep sizinle olsun.

Akrep:

31 Ocak’ta yaşanacak Tam Ay tutulması ve Dolunay’ın etkisiyle, iş hayatınız ile ilgili konular gündeme gelebilir. Fakat her durumda Jüpiter bu sene boyunca sizin burcunuza şans, bolluk, bereket getireceğinden, olumlu gelişmeler umudundayız. Tutulma döneminde yuvanız ve aileniz ile ilgili beklenmedik konular da gündeme gelebilir. Uzun zamandır gitmek istediğiniz yerler, öğrenmek istediğiniz hobileriniz varsa doğru zaman yaklaşıyor…Çok yakın iletişimde olduğunuz kişiler ile yanlış anlaşılmalar dikkat! Hedeflerinize ulaştığınız bir tutulma dönemi diliyoruz.

Yay:

31 Ocak’ta yaşanacak Tam Ay Tutulması ve Dolunay’da Yaylar için para konuları gündeme gelebilir. Beklenmedik gelir/gider kalemlerinde; miras, prim, vergi gibi konular gündeme gelebilir. Gelirlerinizde veya harcamalarınızda normal akışında dışında gelişmeler olabilir.

Tutulma dönemleri, hayatın rutinlerinin değiştiği dönemlerdir. Bu tutulma döneminde özellikle kardeşleriniz veya kardeş gibi gördüğünüz yakın arkadaşlarınızla ilgili farklı durumlar oluşabilir. Özellikle iletişim kazalarına dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Neşe sizinle olsun.

Oğlak:

31 Ocak’ta yaşanacak Tam Ay tutulması ve Dolunayda Oğlak Burcundakiler yardımcı başroldeler. Yani sizi de yakından etkileyecek bir sürece girilmiş durumda. Özellikle ilişkiler ve ilişkilerinizdeki dersler konusunda yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz, ilişkileriniz ile ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklarınız, eşiniz veya varsa evlenme planlarında netlikler oluşmaya başlar fakat Satürn’ün sizin burcunuzda hareket ettiği bu tutulma döneminde hayatın size vermek istediği dersleri almadan ilerlemeniz zor. Aynı hataları yaparak farklı ve mutlu sonuçlar beklemek yerine, hatalarınızdan öğrenerek, değişme zamanı…Biliyoruz her zaman en doğruyu yapmaya özen gösteriyorsunuz zaten…Bol şans…

Kova:

Güneş Burcunuzda ilerlerken bir de 31 Ocak’ta yaşanacak Tam Ay Tutulması ve Dolunay’da başroldesiniz. Yani tutulma döneminin parlayanı da sizsiniz. Sevgili Kovalar, bu yıl sizin hayat ritminizde ve farkındalıklarınızda önemli değişiklikler yaşanacak, geriye dönüp baktığınızda her şeyin başlangıcı 2018 diyeceksiniz. Son derece kritik bir dönemdesiniz. Hem kendiniz, hem iş hayatınız, hem arkadaş çevreniz hem de aşk hayatınız ile ilgili önemli farkındalıklar ve kararlar almanız çok olası…belli ki hayatın size ait planlama yapma zamanı geldi…Değişiyorsunuz…Hayatınız değişiyor…Mutluluk sizinle olsun.

Balık:

31 Ocak 2018’de yaşanacak Tam Ay Tutulması ve Dolunay’da sizin için temel konulardan biri sağlık konusu olabilir, hiç risk almadan son derece dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Tutulmada sizi yakından etkileyecek bir diğer konu da bilinçaltınızdaki korkularınız. Özellikle geçmişten bugüne taşıdığınız korkularınızla yüzleşmeniz gerekebilir. Üzerinizde etki yapacak tarzda rüyalarınızın sayısı artabilir. Bu süreçte duygularınızın farklılık gösterebilir. Her zamankinden daha fazla egolarınızı devreye sokarak duygularınızı anlamlandırmaya çalışabilirsiniz. İş hayatınıza da duygusal baktığınız bu dönemde duygularınız ile ilgili dersler de sizi bekliyor nitelikte…Hayatın sizi en mutlu limanlara ulaştırması dileğiyle...