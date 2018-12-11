Stresi Azaltmak İçin Başvurabileceğiniz 9 Basit Yöntem

Belki de tüm insanlığın hemfikir olduğu ortak bir sorun varsa o da kesinlikle strestir. Herkes hayatının bir ya da birkaç evresinde stres yapabiliyor. Birçoğumuz günlük hayatımızda yoğun stres içerisindeyiz. Peki, stres gerçekten o kadar kötü bir şey mi? Eğer stres günlük yaşantımızı ve iş hayatımızı derinden etkileyen bir sorun ise stresten kaçınmanın bir yolu var mı?

Dr. Kevin Gilliland, stresin hayatımızın bir parçası olduğunu söylüyor. Hatta birazcık stres, iş hayatında ve sosyal hayatta başarının anahtarı olabilir. Stresle başa çıkmaya dair atabileceğiniz 9 basit adımı sizler için derledik. Stressiz günler dileriz…

1. Stres kaynağınızı keşfedin

Herkesin stres kaynağı farklı olabilir. Hepimiz stres yapıyoruz ancak aynı sebepten dolayı değil. Çok fazla çalışmak, yalnız hissetmek, ayrılık acısı yaşamak, ekonomik sıkıntılar çekmek gibi stresi tetikleyen onlarca sebep mevcut. Öncelikle sizi strese sokan sebepleri ortaya koyun. Sakin anlarınız ile stresli anlarınızı kıyaslayın, kendinizi tanıyın ve stres kaynağınızı bulun.

2. Nerede hareket, orada bereket

Uzman Dr. Fitzpatrick, egzersiz yapmanın insan psikolojisini olumlu yönde etkilediğini öne sürüyor. Sizi eğlendiren bir spor yapmak, devamında başka fiziksel aktivitelere katılma konusunda da sizi motive edebilir.

3. Nefes önemli

Dr. Fitzpatrick, günde 3 defa 3’er dakikalık nefes egzersizi yapmanın da insanları rahatlattığını söylüyor. Vücudunuzu hissederek derin bir nefes almak ve nefesinizin tamamını dışarı vermek, vücudu rahatlatıp stresi azaltma konusunda faydalı oluyor.

4. Sevdiğiniz ve yanında güvende hissettiğiniz insanlarla iletişime geçin

Etrafınızda sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanlar olduğunda, daha huzurlu hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirin, sorunlarınızı paylaşın, gülün ve rahatlayın.

5. Ufukta stres gözüküyorsa, önceden planlama yapın

Eğer yakın gelecekte stres yapmanıza sebep olacak olaylar gözüküyorsa sizi strese sokacak sebeplerle ilgili planlama yapın. Yaşama ihtimaliniz olan stresi önceden tahmin ederseniz, zihniniz bu stresin olağan bir durum olduğunu daha iyi kavrayacak ve sakin kalmanıza yardımcı olacak. Stresin de hayatın bir parçası olduğunu unutmayın.

6. Stres kaynağını engellemeye çalışın

Stresle başa çıkmak her zaman kolay olmayabiliyor. Dr. Benders, stresle başa çıkmak için kendinize zaman ayırmanın ve bir anlamda kendinizi topraklama yapmanın önemli olduğunu söylüyor. Gözlerinizi kapatıp biraz odaklanmak ya da kısa bir yürüyüşe çıkmak, stresi azaltmak için etkili bir yöntem olabilir.

7. Düzenli beslenmek önemli bir anahtar

Sağlıklı ve dengeli beslenmek de stresle başa çıkma yöntemleri arasında. Organik sebzeler ya da balık, tavuk gibi protein deposu besinler tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek dirençli bir vücuda sahip olmanıza yardımcı oluyor.

8. Uyumadan önce kendinize vakit ayırın

Yorucu bir gün sonrasında eve gelip kendinizi yatağa atarak uyumak cezbedici geliyor olabilir. Yine de sıcak bir duş almak, kitap okumak gibi düzenli alışkanlıklar, kendinizi değerli hissetmenizi sağlar ve zihninizi rahatlatır. 7-8 saatlik dinlendirici bir uyku da stresi azaltmak için etkili yöntemler arasında.

9. Sevdiğiniz şeyler için vakit yaratın

Aksini iddia etseniz bile sevdiğiniz şeylere ayıracak zamanınız var. Bahanelerin arkasına saklanmak hiçbir şeyi daha iyi yapmıyor. Sizi dinlendiren, eğlendiren ya da huzurlu hissettiren aktivitelere zaman yaratın. Böylelikle zihninizi rahatlatabilir, stres etkilerini en aza indirgeyebilirsiniz.

Bonus: Stresle başa çıkma konusunda ciddi problemler yaşıyorsanız ya da stres hali fazla uzun sürüyorsa bir uzmandan yardım almanız faydalı olabilir

Uzman bir psikologdan yardım almak, stres kaynağınızı yenmenizde ve zihninizi boşaltarak stresten arınmanızda size yardımcı olabilir. Uzun dönemli stresin depresyonu tetiklediğini ve sosyal yaşantımız ile iş hayatımızı tehdit ettiğini unutmayın.