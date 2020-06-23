Spor öncesi neden kahve tüketmelisiniz?

Dünyada 70'in üzerinde yerde yetiştirilen ve sağlık üzerinde birçok faydası bulunan kahve, spor sırasında da vücuda pek çok fayda sağlıyor.

Spor öncesinde tüketilen bir fincan kahve daha uzun süre antrenman yapmayı ve daha fazla efor sarf etmenize yardımcı oluyor. Spor öncesi kahvenin faydaları sadece bununla da sınırlı değil. İşte kahvenin yaptığınız egzersize ve vücudunuza etkileri...

Kahve hakkında bilinen en büyük yanlışlardan biri vücudu susuz bırakacağı yönündedir. Kahve yapılan araştırmalara göre daha fazla tuvalete gitmeyi artırsa da vücutta herhangi bir su kaybına neden olmuyor. Bu nedenle kahve tüketirken vücudum susuz kalır endişesinden kurtulabilirsiniz.

Japonya'da yapılan son araştırmalara göre egzersiz öncesi en az 5 gr kahve tüketen insanlarda hiç tüketmeyenlere göre kan dolaşımında %30 artış sağlandı. Artan sirkülasyonla birlikte egzersiz performansı ve doku oksijenlenmesi de artış gösterir. Bu da daha kaliteli bir spor antrenmanı sağlar.

Egzersiz öncesi kahve içenler egzersiz sırasındaki kas ağrılarını ve acılarını daha az hissediyor. Kahve içerisindeki bir madde kaslarda bulunan ağrı reseptörlerini azaltarak daha yüksek yoğunluklu egzersizlere yönelmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle kafein kas ağrılarını azaltmada oldukça güçlü bir madde olarak öne çıkıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre kafeinin antrenman süresini ve dayanıklılığı %11 oranında artırdığı saptanmış. Kafein alındıktan sonra yapılan egzersizler daha kolay ve az yorgunlukla yapılabiliyor.

Kafein ayrıca yaşla birlikte azalan kas kütlesini onarmaya ve yenİ kas yapımına da yardım eden etken maddeler içeriyor. Spor öncesi tüketilen bir fincan kahve doku ve kas yaralanması riskini azaltarak kas dokusunun daha genç ve esnek kalmasını sağlıyor

Kahvede bulunan kafein ayrıca yağ ayrıştırıcı özelliklere sahip. Bu nedenle spor öncesi kahve tüketerek daha fazla yağ yakmak mümkün. Tabii tükettiğiniz kahvenin yağsız ve kremasız olması şartı ile.

Kahvede bulunan kafeinin algı düzenleyici yapısı ile spordan sonra değil spordan önce tüketilmesinin daha yararlı olduğu ise uzmanlarca doğrulanıyor.

Kahve çeşitleri de kahve tüketiminde oldukça önemli. Antrenman öncesi performansı artırmak için sert kavrulmuş kahve çeşitlerinden tüketmek vücut için daha faydalı sonuçlar doğuruyor.