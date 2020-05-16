Sosyal izolasyon sürecinde sakinliğinizi korumanın yolları

Bir salgının ortasında evde kalmak hem tanıdık hem de yeni akıl sağlığı zorluklarını beraberinde getirir. Herkesin koşulları değişse ve insanlar bu küresel salgını farklı şekillerde deneyimlese de, aslında birçok kişi benzer yaklaşımları kullanarak rahatladı.

İşte 'gökyüzü düşüyor' düşüncelerinden kaçınmanız için sakin kalma önerileri...

Farkındalık



Farkındalık birçok biçimde gelir: Meditasyon, kendini olduğu gibi kabul etme, nefes alma teknikleri ve belki de günlük yazmak... Birçok okuyucu bu uygulamaları daha olumlu bir zihniyet şekillendirmede faydalı bulmuştur. Uzmanlar , her gün için minnettar olduğunuz üç şeyi yazmanızı önerir. Ayrıca, gün içinde akla gelen endişeleri ve stresleri de yazmaya çalışın. Günün sonunda listeyi tekrar gözden geçirin ve hala etrafta dolaşan endişeler için kendinize 'Bunu düzeltebilir miyim?' sorusunu sorun. Cevap hayırsa, durumu değiştirmeye çalışmayın. Evet ise, düzeltmek için bir eylem planı üzerinde çalışmaya başlayın.

Korkuyu gidermek için en önemli şeylerden biri günümüze geri dönmektir. Düşüncelerimizi kontrol etmeyi öğrenmeli ve özellikle endişe (olmasını istemediğimiz şeyi zihinsel prova) ve sadece korku, stres ve umutsuzluğa yol açan 'en kötü senaryo-düşünme' alışkanlığını durdurmalıyız. Kendinize fiziksel, duygusal, ruhsal olarak bakmayı ve etrafımdakileri desteklemeyi seçin. 'Gökyüzü düşüyor' zihniyetine katılmadan çevremde olup bitenlerin gerçeklerini kavrayın.

Zinde ve sağlıklı kalmak



Fiziksel sağlık ve zihinsel sağlığın el ele yürüdüğü bilinmektedir. Birçok kişi diğerlerine normalden daha sağlıklı beslenmelerini hatırlatırken, birçoğu alan veya ekipman sınırlamalarına rağmen günlük egzersizden enerji ve zevk elde etti. Ne kadar süre ve ne kadar yaptığınız önemli değil. Bu süre içinde kendinizi zinde tutmaya karar vermek önemlidir.

Aktif dikkat dağıtıcı unsurlar



Bazıları için okuma, yemek pişirme ve bitkilerle ilgilenme gibi sakinleştirici ve yaratıcı aktiviteler yardımcı oyalayıcılardır. Birçok okuyucu, özellikle sevdiklerinizle, başkalarıyla bağlantı kurma ve onları destekleme konusunda da rahatlık bulmuştur.

Vücudunu dinle



Değeriniz üretkenliğinize bağlı değildir. Aşırıya kadar zaman doldurmaya çalışmak, kendimize fazladan baskı uyguladığı için zihinsel sağlığımıza yardımcı olmayacaktır. En önemlisi zihinlerimizi ve bedenlerimizi dinlemek ve uygun şekilde cevap vermektir. Bir dizi izlemek sizi yeni bir dil öğrenmekten daha sakin hale getirecekse, bu hiç sorun değil.