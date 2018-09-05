Sosyal İçicilikten Problemli İçiciliğe Geçtiğinizin 7 Kritik Belirtisi

İnsanların büyük bir çoğunluğu kendisini sosyal içici olarak tanımlıyor. Sosyal içici olmanın sınırları ise kişiden kişiye hatta toplumlar, kültürler arası bile değişkenlik gösterebiliyor.

Bu değişkenliğin sebebiyse sosyalliğin kişiden kişiye ve kültürden kültüre farklı tanımlanıyor olması. Birisi için haftada 2 kez bir kadeh şarap içmek, bir başkası için haftada birkaç kez bira içmek, farklı biri için ise salı ve perşembe günleri içilen biranın ardından hafta sonu iki cin tonik içmek sosyal içici olmanın tanımı olabiliyor.

Günümüzde ise uzmanlar tarafından sosyal içicilik tanımı kabul edilmiyor. Sosyal ortamda içmeye başladığınızda alışkanlığınızın ne düzeyde artacağını garanti edemiyorsunuz. Sosyal içiciliğin problem haline geldiğini anlamamızın yollarını okumak için aşağıdaki listeye bir göz atabilirsiniz.

1. Sosyal içicilik hayatınıza müdahale etmez, maddi, manevi veya finansal sorunlar yaratmaz ancak problemli içiciliğe geçişinizi sağlar

2. Egzersiz yapıyor ve sağlıklı besleniyor bile olsanız, sosyal içicilik olarak tanımlanan, zaman zaman bir bardak içki içmek bile vücudunuzda zarar verici maddelerin bulunması anlamına gelir

3. Kontrolünüzü kaybedip artık yalnız başınıza da içmeye başladıysanız bağımlılığın ilk adımını attığınızı söyleyebiliriz

4. Alkol tüketiminizle ilgili suçluluk duymamanız ve içmeyi kesmek ya da durdurmak için koyduğunuz hedeflerde başarısız olduğunuzda bağımlılık belirtilerini gösteriyor olursunuz



5. İçmekle ilgili insanları aldatmak, içki içtiğini, ne kadar içtiğini saklamak, içki içmek için mazeretler sıralamak da bağımlılığın belirtilerinden

6. 12 saat boyunca içmeyip sonrasında endişeli bir hal alıyorsanız kırmızı alarm sizin için çalıyor demektir

7. İçtiğiniz içkilerin arasındaki zaman diliminde terleme ve fiziksel çekilme gibi sorunlar yaşıyorsanız önemli belirtilerden birini gösteriyorsunuz demektir ve tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olacaktır